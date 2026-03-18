Elhunyt a legendás Dávid Sándor

Hatalmas veszteség érte a magyar autósportot, elhunyt Dávid Sándor, sportújságíró, kommentátor, a Hungaroring korábbi sajtófőnöke.

Mint a Motorsportol.hu szakportál cikkéből kiderül, „mindenki Lapaja kardvívóként kezdte a pályafutását, onnan igazolt át előbb a Népsporthoz, majd az MTV-hez. Számos motorsporttal kapcsolatos könyvet is írt. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ő álhatatossága nélkül a versenypályánk sem jött volna létre Mogyoródon."

Dávid Sándor az előző két évtizedben gyakran adott szakértői interjút az InfoRádiónak is, az Aréna című műsornak is többször vendége volt.

A család a Facebookon adott ki közleményt.