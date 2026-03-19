Történelmi teszt lesz ma: átlépheti a hangsebességet egy repülőgép

Először 2025 októberében tesztelték sikerrel a Concorde utódjaként emlegetett NASA X–59-es kísérleti repülőgépet. A NASA és a Lockheed Martin már akkor jelezte, hogy újabb kísérletet szeretnének, ami csütörtökön meg is valósul – írja a hvg.hu.

Az X–59-es második repülésénél Jim „Clue” Less lesz a pilóta, aki a kaliforniai Edwards légibázisról száll fel a magasba.

Tavaly ősszel még csak azt akarták bebizonyítani, hogy a csendesre tervezett szuperszonikus repülőgép képes a repülésre, a mostani küldetésnél viszont már azt figyelik meg, hol vannak a határai. A csütörtöki teszten

egyre nagyobb sebességre gyorsítják majd az X–59-es repülőgépet, és egyre magasabbra fog emelkedni, közben pedig azt nézik a szakértők, hogyan viselkedik a szerkezet a levegőben ilyen körülmények között.

A tervek szerint 3600 méteres magasságban 370 km/órás sebességnél először elvégzik a működéssel kapcsolatos ellenőrzéseket, majd fokozatosan növelik a teljesítményt 16 ezer méterig és 1488 km/óráig.

A cél, hogy elérjék vele az utazósebességet.

Az X–59-es gépet az első repülés óta teljesen szétszedték és átvizsgálták. A NASA és a Lockheed Martin mérnökei kiszerelték belőle többek között a hajtóművet, hogy minden egyes csavart alaposan ellenőrizni tudjanak. Ezzel a repülőgéppel a jövőben ismét valósággá válhat a kereskedelmi szuperszonikus repülés, ám ezúttal egy olyan géppel, amely a hangsebesség átlépésekor jóval csendesebb, mint a Concorde.