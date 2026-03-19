ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.55
usd:
342.52
bux:
122255.73
2026. március 19. csütörtök Bánk, József
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az X-59 Quesst, a NASA csendes szuperszonikus repülője
Nyitókép: NASA/Lockheed Martin Skunk Works

Történelmi teszt lesz ma: átlépheti a hangsebességet egy repülőgép

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A kísérlet során az X–59-est egyre nagyobb sebességre gyorsítják majd és egyre magasabbra fog emelkedni, hogy lássák, miként viselkedik a szerkezet a levegőben. A tervek szerint fokozatosan növelik majd a gép teljesítményét 16 ezer méterig és 1488 km/órás sebességig.

Először 2025 októberében tesztelték sikerrel a Concorde utódjaként emlegetett NASA X–59-es kísérleti repülőgépet. A NASA és a Lockheed Martin már akkor jelezte, hogy újabb kísérletet szeretnének, ami csütörtökön meg is valósul – írja a hvg.hu.

Az X–59-es második repülésénél Jim „Clue” Less lesz a pilóta, aki a kaliforniai Edwards légibázisról száll fel a magasba.

Tavaly ősszel még csak azt akarták bebizonyítani, hogy a csendesre tervezett szuperszonikus repülőgép képes a repülésre, a mostani küldetésnél viszont már azt figyelik meg, hol vannak a határai. A csütörtöki teszten

egyre nagyobb sebességre gyorsítják majd az X–59-es repülőgépet, és egyre magasabbra fog emelkedni, közben pedig azt nézik a szakértők, hogyan viselkedik a szerkezet a levegőben ilyen körülmények között.

A tervek szerint 3600 méteres magasságban 370 km/órás sebességnél először elvégzik a működéssel kapcsolatos ellenőrzéseket, majd fokozatosan növelik a teljesítményt 16 ezer méterig és 1488 km/óráig.

A cél, hogy elérjék vele az utazósebességet.

Az X–59-es gépet az első repülés óta teljesen szétszedték és átvizsgálták. A NASA és a Lockheed Martin mérnökei kiszerelték belőle többek között a hajtóművet, hogy minden egyes csavart alaposan ellenőrizni tudjanak. Ezzel a repülőgéppel a jövőben ismét valósággá válhat a kereskedelmi szuperszonikus repülés, ám ezúttal egy olyan géppel, amely a hangsebesség átlépésekor jóval csendesebb, mint a Concorde.

Kezdőlap    Külföld    Történelmi teszt lesz ma: átlépheti a hangsebességet egy repülőgép

teszt

repülőgép

nasa

repülés

lockheed martin

hangsebesség

utazósebesség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Becsapódtak a rakéták, súlyos károkat okoztak: lángokban áll a világ legnagyobb gázközpontja - Mi lesz így az energiaárakkal?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Májustól nincs titok az Instagramon: a Meta hozzáférhet az összes privát üzenethez

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Extensive damage' at Qatar industrial site as Iran retaliates for strike on gas field

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 21:24
A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában
2026. március 18. 20:25
Üzemanyag: drámai bejelentést tett a szlovák miniszterelnök
×
×