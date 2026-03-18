Irán szeretné Mexikóban lejátszani a vb-mérkőzéseit – Mexikó válaszolt

Irán részvétele kétségessé vált a tornán, miután az Egyesült Államok Izraellel közös légicsapásokat indított az ország ellen. Donald Trump a múlt héten azt mondta, hogy Iránt szívesen látják a tornán, de felvetette, hogy „saját életük és biztonságuk érdekében” nem biztos, hogy helyénvaló számukra az Egyesült Államokban játszani.

„Amikor Trump kifejezetten kijelentette, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, biztosan nem fogunk Amerikába utazni” – mondta Mehdi Tadzs, az iráni labdarúgó-szövetség elnöke. Hozzátette „Tárgyalásokat kezdeményezünk a FIFA-val Irán világbajnoki mérkőzéseinek Mexikóban történő megrendezéséről.”

A FIFA nem reagált azonnal a megkeresésre. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő torna június 11-én kezdődik, Irán a kiírás szerint két csoportmérkőzést játszik Los Angelesben és egyet Seattle-ben. Ellenfelei Belgium, Egyiptom és Új-Zéland, a G csoportban. Az Egyesült Államok és Irán a legjobb 32 között Dallasban találkozna, ha mindkét válogatott a második helyen végez a csoportjában.

Irán mérkőzéseinek Mexikóba való áthelyezése jelentős logisztikai változást jelentene a tornán, bár a mérkőzések biztonsági vagy geopolitikai okokból történő áthelyezése nem példa nélküli.

A Guardian megjegyzi, hogy a krikettben India és Pakisztán megromlott politikai kapcsolata miatt a többcsapatos tornákon csak semleges helyszíneken találkoznak egymással. India nem volt hajlandó Pakisztánba utazni a tavalyi Bajnokok Trófeájára, és minden mérkőzését Dubajban játszhatta.

Ha a FIFA elutasítja a helyszín Mexikóra „cserélését”, valószínűtlennek tűnik, hogy Irán az Egyesült Államokba utazna és részt venne a tornán, miközben háborúban áll az egyik társrendezővel.

Irán sportminisztere, Ahmad Donjamali a múlt héten kijelentette, hogy az iráni játékosok nem vehetnek részt a vébén, miután az Egyesült Államok Izraellel együtt légicsapásokat indított Teherán ellen, megölve Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot. Az ország állami médiájában több esetben is arról számolt be, hogy nem született döntés a visszalépésről.