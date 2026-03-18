Washington DC, Egyesült Államok, 2026. december 5. A kiállított arany trófea a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása előtt a John F. Kennedy Center for the Performing Artsban. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Irán szeretné Mexikóban lejátszani a vb-mérkőzéseit – Mexikó válaszolt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az iráni labdarúgó-szövetség közölte, hogy tárgyalásokat folytat a FIFA-val arról, hogy a decemberi sorsoláson kialakult menetrenddel ellentétben ne az Egyesült Államokban, hanem Mexikóban játszhassa le a nyári vb-mérkőzéseit.

Irán részvétele kétségessé vált a tornán, miután az Egyesült Államok Izraellel közös légicsapásokat indított az ország ellen. Donald Trump a múlt héten azt mondta, hogy Iránt szívesen látják a tornán, de felvetette, hogy „saját életük és biztonságuk érdekében” nem biztos, hogy helyénvaló számukra az Egyesült Államokban játszani.

„Amikor Trump kifejezetten kijelentette, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, biztosan nem fogunk Amerikába utazni” – mondta Mehdi Tadzs, az iráni labdarúgó-szövetség elnöke. Hozzátette „Tárgyalásokat kezdeményezünk a FIFA-val Irán világbajnoki mérkőzéseinek Mexikóban történő megrendezéséről.”

A FIFA nem reagált azonnal a megkeresésre. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő torna június 11-én kezdődik, Irán a kiírás szerint két csoportmérkőzést játszik Los Angelesben és egyet Seattle-ben. Ellenfelei Belgium, Egyiptom és Új-Zéland, a G csoportban. Az Egyesült Államok és Irán a legjobb 32 között Dallasban találkozna, ha mindkét válogatott a második helyen végez a csoportjában.

Irán mérkőzéseinek Mexikóba való áthelyezése jelentős logisztikai változást jelentene a tornán, bár a mérkőzések biztonsági vagy geopolitikai okokból történő áthelyezése nem példa nélküli.

A Guardian megjegyzi, hogy a krikettben India és Pakisztán megromlott politikai kapcsolata miatt a többcsapatos tornákon csak semleges helyszíneken találkoznak egymással. India nem volt hajlandó Pakisztánba utazni a tavalyi Bajnokok Trófeájára, és minden mérkőzését Dubajban játszhatta.

Ha a FIFA elutasítja a helyszín Mexikóra „cserélését”, valószínűtlennek tűnik, hogy Irán az Egyesült Államokba utazna és részt venne a tornán, miközben háborúban áll az egyik társrendezővel.

Irán sportminisztere, Ahmad Donjamali a múlt héten kijelentette, hogy az iráni játékosok nem vehetnek részt a vébén, miután az Egyesült Államok Izraellel együtt légicsapásokat indított Teherán ellen, megölve Irán legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot. Az ország állami médiájában több esetben is arról számolt be, hogy nem született döntés a visszalépésről.

Harmadik hetébe lépett az amerikai–izraeli támadássorozat Irán ellen, amelyre válaszul Teherán egyebek mellett lezárta a Hormuzi-szorost, ahol békeidőben a világ kőolajszállítmányainak egyötöde halad át. Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

MasterCard: nagyot ugrott a mobillal fizetők aránya Magyarországon

A Mastercard ma közzétette a bankkártyahasználattal és -attitűdökkel foglalkozó kutatásának eredményeit, amely 17 éve térképezi fel a magyar városi lakosság fizetési szokásait. A kutatás tapasztalatai szerint 2025-ben az elektronikus fizetési megoldások használata Magyarországon minden vizsgált szegmensben növekedett. A legjelentősebb előrelépés a mobilfizetés területén történt, de a felmérés szerint a digitalizáció új területeken is gyorsan terjed - például a közösségi közlekedésben vagy a SZÉP-kártya használatában - közölte a kártyatársaság.

Elképesztő pénzekért árverez a NAV: bárki vásárolhat náluk, ennyit kell csak tenni hozzá

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 27-től négynapos elektronikus árverést tart. Az eseményen a regisztrált érdeklődők közel 1500 tételre licitálhatnak.

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

