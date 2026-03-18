2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: Pixabay

Új fegyverrendszerrel páncélozza magát Törökország az iráni fenyegetés miatt

Infostart / MTI

Törökország szerdán bejelentette, hogy a NATO új Patriot légvédelmi rendszert telepít az ország déli részén fekvő, amerikai erőknek is otthont adó Incirlik katonai támaszpontra, miután március elején három ballisztikus rakétát fogtak el, amelyeket Iránból indítottak a török terület felé.

„A németországi Ramsteinben található szövetséges légiparancsnokság irányítása alatt álló új Patriot-rendszer telepítése jelenleg is folyik (...), kiegészítve a már üzemelő spanyol Patriot-rendszert” – közölte a török védelmi minisztérium egy sajtóközleményben.

Ez az új PAC-3 rendszer, amely hatékonyabb, mint az Incirlikben már telepített PAC-2, taktikai ballisztikus rakéták megsemmisítésére szolgál.

Ankara már a múlt héten bejelentette egy Patriot-rendszer telepítését az ország középkeleti részén lévő Kürecik légibázisán, egy stratégiai fontosságú helyszínen, amely 250 kilométerre fekszik Incirliktől, és amely egy olyan NATO korai figyelmeztető radarrendszerrel van felszerelve, amely képes észlelni az iráni rakétaindításokat. Amerikai csapatok is állomásoznak ezen a Malatya tartományban található bázison.

„Minden szükséges intézkedést megteszünk (...) a nemzetbiztonságunkat fenyegető veszélyek elhárítására” – jelentette ki szerdán a török védelmi tárca.

Törökország szombaton közölte, hogy technikai bizonyítékokkal szembesíti Iránt a területére irányuló rakétatámadásokkal kapcsolatban, miután Teherán elutasított minden felelősséget a kérdésben.

Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentette, hogy nem hagyja magát „provokációkba” belesodorni. „Elsődleges feladatunk annak megakadályozása, hogy országunkat belerángassák ebbe a tűzvészbe” – mondta a szerdán a 19. napjába lépett közel-keleti háborúra utalva.

Az Adana városa közelében található török Incirlik légitámaszpontot más országok (az Egyesült Államok, Spanyolország, Lengyelország, Katar...) is használják a NATO-val kötött és más kétoldalú megállapodások keretében.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték

Itt a bejelentés: durva korlátozás jön a szomszédos ország benzinkútjain, a külföldiek isszák meg a levét

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

