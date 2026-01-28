ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
Szita Zoltán (b) és Sipos Adrián (j), valamint a horvát Veron Nacinovic a dán-norvég-svéd közös rendezésû férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntõjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkõzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Vereséggel búcsúztak a magyar kézisek, értékelt Chema Rodríguez

Infostart / MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott 27-25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes Horvátországtól az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján, szerdán Malmőben.

A magyarok két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárták a tornát. Céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést nem teljesítették. Végső helyezésük este derül ki. Sikerükkel a horvátok – Izlandhoz hasonlóan – biztosították helyüket az elődöntőben, amelyről így a társházigazda svédek lemaradnak.

A magyar együttes keddi mérkőzésének vége és a szerdai bemelegítés kezdete között mindössze 19 óra telt el, de az ellenfél is csak másfél órával pihenhetett többet. Sipos Adriánék a szép búcsú reményében léptek pályára, a horvátok számára azonban az elődöntőbe jutás volt a tét.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány húsz fős keretéből ezúttal Andó Arián, Rodríguez Álvarez Pedro, Szilágyi Benjámin és Ónodi-Jánoskúti Máté maradt ki. Az ellenfél házi gólkirálya, Zvonimir Srna számára combizomszakadás miatt kedden véget ért a kontinenstorna.

A találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott a válogatott – mint a Szlovénia elleni vesztes meccsen –, de az első ilyen támadás után rossz csere miatt rögtön emberhátrányba került. Mindez nem törte meg kezdeti lendületét, ezért 5-2-nél a hetedik percben a horvátok máris időt kértek. Az ötödik magyar gólt a védekező-specialista Ligetvári Patrik szerezte – szokatlan módon – a balszélső posztról.

A huszadik percben, 12-9-es vezetésnél, kettős emberhátrányban rontott lövést először a magyar csapat, amely Ligetvári és Sipos kiállításának időszakában is betalált. A masszív védekezés ellenére az ellenfél egy 3-0-s sorozattal felzárkózott, Fazekas Gergőék azonban 15-13-ös előnnyel vonulhattak a szünetre.

A második húsz perc során elrontott 11 lövés ellenére egy ideig még őrizte vezetését a magyar válogatott, de a szintén létszámfölényes támadásokra váltó ellenfél a 46. percben első alkalommal került előnybe a meccsen, sőt egy 7-1-es sorozat végén már 22-20 volt az állás a javára. A folytatásban felváltva estek a gólok, majd az utolsó három percben belül kétszer is az egyenlítésért támadtak a magyarok, ám nem jártak sikerrel, így be kellett érniük tisztes vereséggel.

Palasics Kristóf három, Bartucz László hét védéssel zárt. A túloldalon négyen is négy találattal zártak, köztük a Szegeden játszó Mario Sostaric is. A magyar bajnok Veszprémet erősítő Ivan Martinovic három, Luka Cindric egy góllal járult hozzá a sikerhez. A mezőny legjobbjának megválasztott Dominik Kuzmanovic nyolc védéssel zárt.

A két csapat 38. egymás elleni mérkőzésén 11 magyar győzelem és öt döntetlen mellett a 22. horvát siker született.

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29-21-re, Olaszországot 32-26-ra legyőzték, majd 24-23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29-29-es, a társházigazda Svédországgal 32-32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35-32-es vereséget szenvedtek. Mivel nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint emelt fővel kell hazamennie a magyar férfi kézilabda-válogatottnak az Európa-bajnokságról.

„Harcoltunk, jó munkát végeztünk, de végül nem tudtunk nyerni, pedig szerintem megérdemeltük volna, de emelt fővel kell hazamennünk” – nyilatkozta a spanyol edző. Hozzátette: a második félidőben a fáradtság kezdte éreztetni hatását, és aki fárad, az már nem tud olyan tisztán gondolkozni, mint korábban. Ez főleg az utolsó szituációkban erősen látszódott.

„Mindenki ellen tudunk harcolni, mindenki ellen versenyképesek vagyunk, szoros és kemény volt az összes meccsünk, szerencsénk viszont nem volt, és amikor nincs szerencsénk, akkor ez lesz a vége” – magyarázta a kapitány.

Rodríguez reményét fejezte ki, hogy a következő világversenyen már csapatának is szerencséje lesz és kijavíthatja ezt az eredményt.

