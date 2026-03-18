ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.72
usd:
343.77
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi tankol egy személyautóba
Nyitókép: miodrag ignjatovic/Getty Images

A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Infostart / MTI

Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.

A Mol tájékoztatása szerint a magánszemélyek legfeljebb 30 liter, a jogi személyek és tehergépjárművek legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatnak.

A vállalat az elmúlt két hétben tapasztalt rendkívüli keresletnövekedéssel indokolta a döntést, amelyet a készletezési célú vásárlás és a határ menti üzemanyag-turizmus is növelt. Közlésük szerint az intézkedés célja az ellátás biztonságának fenntartása és a hiány megelőzése.

A Mol szerint a korlátozás megelőző jellegű, és azt szolgálja, hogy ne ismétlődjön meg a március 9-i logisztikai zavar, amikor a megnövekedett kereslet miatt nem tudták megfelelően ellátni a töltőállomásokat.

A Shell is korlátozást vezetett be: a kiskereskedelmi töltőállomásokon 100 literben maximálták az egy alkalommal tankolható mennyiséget, míg a tehergépjárművek számára fenntartott kutakon jelenleg nincs érvényben ilyen korlátozás.

A piacvezető Petrol egyelőre nem vezetett be hasonló intézkedést.

A kormány március elején csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak. A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Bojan Kumer energiaügyi miniszter kedden közölte: a kormány újabb jövedékiadó-csökkentést tervez, ugyanakkor a következő héten így is üzemanyag-áremelkedés várható.

Kezdőlap    Külföld    A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

szlovénia

üzemanyag

korlátozás

tankolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
BL élőben: három magyar is kezd az Anfield Roadon

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is a kezdő tizenegyben szerepel az Anfield Roadon, a Liverpool–Galatasaray mérkőzésen. Három mérkőzés kezdődött 21 órakor a 2026-os BL-nyolcaddöntő utolsó estéjén, az angol és a török csapat csatája mellett a Tottenham az Atléticót, a Bayern München az Atalantát fogadja,
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra napi mélypontjára gyengült a forint a Fed döntése után

Szerda kora délután hirtelen esni kezdett a hazai deviza, miután az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére. Este a Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatot, azonban az előrejelzése jócskán módosult.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány a 70. Eurovízión: így szakadt ketté a mezőny Izrael miatt - mutatjuk, kik maradnak távol

Idén májusban Bécsben rendezik meg a 70. Eurovíziós Dalfesztivált, amelyen harmincöt ország vesz részt, öt állam azonban bojkottálja a versenyt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Extensive damage' at Qatar industrial site as Iran retaliates for strike on gas field

Qatar's Ras Laffan refinery was among a list of sites Iran threatened would be targets after an earlier attack on its South Pars gas field facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 20:25
Üzemanyag: drámai bejelentést tett a szlovák miniszterelnök
2026. március 18. 20:13
Új fegyverrendszerrel páncélozza magát Törökország az iráni fenyegetés miatt
×
×