2026. január 25. vasárnap Pál
Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésû férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntõjének 2. fordulójában, a II. csoportban játszott Szlovénia - Magyarország mérkõzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 25-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Vége az érdemi Eb-álmoknak

Infostart / MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-32-re kikapott Szlovéniától vasárnap az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában Malmőben.

Imre Bence nyolc, Rosta Miklós öt góllal, míg Palasics Kristóf öt védéssel zárt, a nemzeti csapat a 34. percben, 17-16-nál vezetett utoljára a meccsen.

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből.

A középdöntőben pénteken 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.

Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

