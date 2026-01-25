Vége az érdemi Eb-álmoknak

Imre Bence nyolc, Rosta Miklós öt góllal, míg Palasics Kristóf öt védéssel zárt, a nemzeti csapat a 34. percben, 17-16-nál vezetett utoljára a meccsen.

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből.

A középdöntőben pénteken 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.

Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.