Pont került Simon Gábor egykori MSZP-s politikust ügye végére – első fokon

Simon Gábor ellen tíz évvel ezelőtt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség, öt bíró kellett hozzá, hogy végül kimondják az ügyben az elsőfokú ítéletet. A főügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozza az egykori politikusra, akit hamis magánokirat nyolcrendbeli felhasználásának vétségével, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással is vádolnak. Az ügyészség a közügyektől is eltiltaná a volt képviselőt – írja az Index, részletesen kitérve az ügy körülményeire.

Mint olvasható, Simon Gábor az utolsó szó jogán is ártatlannak vallotta magát, majd röviden kifejtette azt is, hogy 2013-ban még ő volt a legerősebb ellenzéki párt elnökhelyettese, így a büntetőeljárás hátterében meglátása szerint erőteljesen meghúzódik a kormányzó párt akarata. Hosszan beszélt arról, hogy tizenhárom éve tart ez az eljárás, ő pedig egy alkalom kivételével soha nem kért halasztást a tárgyalással kapcsolatban, ahogy azt is sérelmezte, hogy egy húsz évvel ezelőtti adóévvel kapcsolatban folyik a vita már hosszú évek óta.

„Bizonyított-e minden állítás, amit a vád tartalmaz? Meglátásom szerint nem” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy bízik az igazságszolgáltatás pártatlanságában, és abban is, hogy a bizonyítékok alapján fog ítéletet hozni a bíróság. Egy rövid szünetet követően a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája, Szappanos Réka kihirdette az elsőfokú ítéletet, eszerint:

hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 30 millió forintos pénzbüntetésre ítélte az egykori politikust, azonban a szabadságkorlátozásban eltöltött időt is beleszámítja a bíróság a büntetési tételbe, így a büntetést megfizetettnek tekintik.

Az ítélet alapján egy nagyjából 200 ezer forintos eljárási költséget kell csak megfizetnie a jelenleg munkanélküli Simon Gábornak. Az indoklásból kiderült, hogy nem a vádlottnak kellett volna bizonyítania az ártatlanságát, hanem az ügyészségnek kellett volna megdöntenie a védekezését, ez azonban nem történt meg. A költségvetési csalás vádja alól felmentették a politikust.

Az ítélet azonban nem jogerős, mert az ügyészség fellebbezett a döntéssel szemben, Simon Gábor felmentésért és enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik tovább.