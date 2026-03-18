2026. március 18. szerda
Simon Gábor volt szocialista országgyûlési képviselõ, államtitkár, az MSZP egykori elnökhelyettese, választmányi elnöke az ellene és társa ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bûntette miatt indult büntetõper tárgyalásán a Fõvárosi Törvényszék tárgyalótermében 2016. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Pont került Simon Gábor egykori MSZP-s politikust ügye végére – első fokon

30 millió forintos pénzbüntetésre ítélte a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája az egykori MSZP-s politikust, Simon Gábort. A hamis magánokirat felhasználásában bűnösnek kimondott férfinak azonban ezt nem kell kifizetnie, csak egy 200 ezer forintos eljárási díjat. A tizenhárom éve tartó ügynek ugyanakkor ezzel még nincs vége.

Simon Gábor ellen tíz évvel ezelőtt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség, öt bíró kellett hozzá, hogy végül kimondják az ügyben az elsőfokú ítéletet. A főügyészség letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozza az egykori politikusra, akit hamis magánokirat nyolcrendbeli felhasználásának vétségével, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítással is vádolnak. Az ügyészség a közügyektől is eltiltaná a volt képviselőt – írja az Index, részletesen kitérve az ügy körülményeire.

Mint olvasható, Simon Gábor az utolsó szó jogán is ártatlannak vallotta magát, majd röviden kifejtette azt is, hogy 2013-ban még ő volt a legerősebb ellenzéki párt elnökhelyettese, így a büntetőeljárás hátterében meglátása szerint erőteljesen meghúzódik a kormányzó párt akarata. Hosszan beszélt arról, hogy tizenhárom éve tart ez az eljárás, ő pedig egy alkalom kivételével soha nem kért halasztást a tárgyalással kapcsolatban, ahogy azt is sérelmezte, hogy egy húsz évvel ezelőtti adóévvel kapcsolatban folyik a vita már hosszú évek óta.

„Bizonyított-e minden állítás, amit a vád tartalmaz? Meglátásom szerint nem” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy bízik az igazságszolgáltatás pártatlanságában, és abban is, hogy a bizonyítékok alapján fog ítéletet hozni a bíróság. Egy rövid szünetet követően a Budai Központi Kerületi Bíróság bírája, Szappanos Réka kihirdette az elsőfokú ítéletet, eszerint:

hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 30 millió forintos pénzbüntetésre ítélte az egykori politikust, azonban a szabadságkorlátozásban eltöltött időt is beleszámítja a bíróság a büntetési tételbe, így a büntetést megfizetettnek tekintik.

Az ítélet alapján egy nagyjából 200 ezer forintos eljárási költséget kell csak megfizetnie a jelenleg munkanélküli Simon Gábornak. Az indoklásból kiderült, hogy nem a vádlottnak kellett volna bizonyítania az ártatlanságát, hanem az ügyészségnek kellett volna megdöntenie a védekezését, ez azonban nem történt meg. A költségvetési csalás vádja alól felmentették a politikust.

Az ítélet azonban nem jogerős, mert az ügyészség fellebbezett a döntéssel szemben, Simon Gábor felmentésért és enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik tovább.

Elpárolgott a forinterő

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

