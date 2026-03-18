2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Mobile phone personal data and cyber security threat concept. Cellphone fraud. Smartphone hacked with illegal spyware, ransomware or trojan software. Hacker doing online scam. Antivirus error.
Nyitókép: Tero Vesalainen/Getty Images

Innen tudjuk, hogy belenéztek a telefonunkba

Érdemes időről időre átnézni az alkalmazások biztonsági beállításait.

Hirtelen megváltoztak a telefonunk beállításai? Lehet, hogy valaki illetéktelenül hozzáfért – hívja fel a figyelmet az Origo.

Mint írják, néhány perc is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki képernyőképeket készítsen, adatokat másoljon, vagy pedig bizonyos beállításokat megváltoztasson. Ezért érdemes figyelni azokra a jelekre, miszerint valaki más is használta telefonunkat.

Ha új a háttérképünk, más a csengőhangunk, vagy az értesítések terén van változás, okkal gyanakodhatunk. Az is előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások értesítései hirtelen eltűnnek, vagy pedig éppen megjelennek. Ha biztosak vagyunk abban, hogy ezeket nem mi állítottuk át, akkor van oka a kétkedésnek – olvasható a cikkben.

Ezen felül sok alkalmazás naplózza az utolsó aktivitást, illetve a bejelentkezések idejét is. Figyelmeztető jel lehet, ha egy üzenetküldő, vagy pedig egy e-mail alkalmazás azt jelzi, hogy nemrég megnyitották, annak ellenére, hogy mi nem használtuk. Az is gyanús, ha annak ellenére vannak üzenetek olvasottnak jelölve, hogy azokat nem néztük még meg, illetve ha olyan előzmények szerepelnek egy alkalmazásban a tevékenységek között, amelyek nem hozzánk köthetőek. Hogyha gyanús jeleket látunk, érdemes első körben a telefon zárolási beállításait ellenőrizni. A PIN-kód, a jelszó, illetve a biometrikus védelem (tehát az ujjlenyomat- vagy az arcfelismerés) jelentősen csökkentik annak esélyét, hogy mások hozzáférjenek a készülékhez – szögezik le a cikkben.

Hozzáteszik, hogy hasznos az is, ha időnként átnézzük az alkalmazások biztonsági beállításait és az aktív bejelentkezéseket. Sok szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy kiléptessük a gyanús eszközöket. Amennyiben visszaélésre gyanakszunk, érdemes azonnal jelszót változtatni a fontos fiókokban, és ellenőrizni a kétlépcsős azonosítás beállításait.

Mivel a telefonunk ma már szinte minden digitális adatunk kulcsa, fontos, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül nyilvános helyeken, és mindig használjunk képernyőzárat. Ha figyelünk a gyanús jelekre és rendszeresen ellenőrizzük a beállításokat, akkor nagyobb eséllyel vesszük észre időben, ha valaki illetéktelenül hozzáfért a készülékünkhöz – olvasható az Origo cikkében.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?

A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

