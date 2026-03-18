Innen tudjuk, hogy belenéztek a telefonunkba

Hirtelen megváltoztak a telefonunk beállításai? Lehet, hogy valaki illetéktelenül hozzáfért – hívja fel a figyelmet az Origo.

Mint írják, néhány perc is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki képernyőképeket készítsen, adatokat másoljon, vagy pedig bizonyos beállításokat megváltoztasson. Ezért érdemes figyelni azokra a jelekre, miszerint valaki más is használta telefonunkat.

Ha új a háttérképünk, más a csengőhangunk, vagy az értesítések terén van változás, okkal gyanakodhatunk. Az is előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások értesítései hirtelen eltűnnek, vagy pedig éppen megjelennek. Ha biztosak vagyunk abban, hogy ezeket nem mi állítottuk át, akkor van oka a kétkedésnek – olvasható a cikkben.

Ezen felül sok alkalmazás naplózza az utolsó aktivitást, illetve a bejelentkezések idejét is. Figyelmeztető jel lehet, ha egy üzenetküldő, vagy pedig egy e-mail alkalmazás azt jelzi, hogy nemrég megnyitották, annak ellenére, hogy mi nem használtuk. Az is gyanús, ha annak ellenére vannak üzenetek olvasottnak jelölve, hogy azokat nem néztük még meg, illetve ha olyan előzmények szerepelnek egy alkalmazásban a tevékenységek között, amelyek nem hozzánk köthetőek. Hogyha gyanús jeleket látunk, érdemes első körben a telefon zárolási beállításait ellenőrizni. A PIN-kód, a jelszó, illetve a biometrikus védelem (tehát az ujjlenyomat- vagy az arcfelismerés) jelentősen csökkentik annak esélyét, hogy mások hozzáférjenek a készülékhez – szögezik le a cikkben.

Hozzáteszik, hogy hasznos az is, ha időnként átnézzük az alkalmazások biztonsági beállításait és az aktív bejelentkezéseket. Sok szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy kiléptessük a gyanús eszközöket. Amennyiben visszaélésre gyanakszunk, érdemes azonnal jelszót változtatni a fontos fiókokban, és ellenőrizni a kétlépcsős azonosítás beállításait.

Mivel a telefonunk ma már szinte minden digitális adatunk kulcsa, fontos, hogy ne hagyjuk felügyelet nélkül nyilvános helyeken, és mindig használjunk képernyőzárat. Ha figyelünk a gyanús jelekre és rendszeresen ellenőrizzük a beállításokat, akkor nagyobb eséllyel vesszük észre időben, ha valaki illetéktelenül hozzáfért a készülékünkhöz – olvasható az Origo cikkében.