2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter

Magyar Péter Kecskeméten: Orbán Viktor álljon ki egy nyílt, egyenes vitára!

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Ismét miniszterelnök-jelölti vitára hívta ki Magyar Péter Orbán Viktort. A Tisza elnöke Kecskeméten tartott választási nagygyűlést.

Magyar Péter Kecskeméten azt mondta, hogy Orbán Viktornak Egerben a Dobó tér harmadát sem sikerült megtöltenie.

„Ez a Temuról rendelt országjárás már a második napon fölldbe állt, mint a repülőrajt, amiről oly régen beszéltek. Nem megy ez önöknek, nem kell erőltetni! Persze az öngól is gól, főleg, ha teli rüszttel rúgják a kezdőkörből a felső ficakba, ahogy Felcsúton szokás” – fogalmazott.

A Tisza Párt elnöke szerint Magyarországot Ukrajna és Oroszország mellett a magyar miniszterelnök sem fenyegetheti, mert ahol vannak Döbrögik, ott egy idő után vannak Ludas Matyik is.

„Mi nem, a Rogán Antalok, nem a Deutsch Tamások, nem a Menczer Tamások, nem az alispánok, nem a főispánok, nem a Döbrögi hazája vagyunk, mi Szent István, Zrínyi Ilona, a '48-asok, a Hunyadiak, a Dobók, az '56-osok, és végső soron sok millió magyar Ludas Matyi hazája, és mindenki tudja, mi a történet vége: háromszor veri vissza a kenden Ludas Matyi!”

A Tiszának valódi szakemberek által írt programja van, és a párt készen áll a kormányzás átvételére – jelentette ki Magyar Péter.

„Érdekes élmény lehet a Fidesznél, ahol 16 éve nincs program, csak annyi, hogy folytatják. (...) A Tisza ma a legerősebb és legszervezettebb politikai közösség, több mint 50 ezer önkéntesünk van” – közölte.

A Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy részt vesz az RTL miniszterelnök-jelölti vitáján, Orbán Viktornak pedig azt üzente: „miniszterelnök úr, bújjon ki a pánikszobából, a nők szoknyája mögül, a kövér zebrák mögül, álljon ki egy nyílt, egyenes vitára, ne féljen, nem fog fájni. Na jó, lehet, hogy egy kicsit, csak egyszerű kérdéseket fogok feltenni. Húsz év után a magyar emberek kérdéseit. Gyáva népnek nincs hazája, miniszterelnök úr! Találkozunk a vitán!”

Magyar Péter ismertette a Tisza Párt kormányprogramjának főbb ígéreteit, és kijelentette, hogy Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország.

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Lépést tartani az intelligencia-robbanással – Nyerő stratégiák a mind ádázabb AI-versenyhez az AI in Business nagyágyúitól

Versenyigazgató szállt bele két teniszezőnőbe: meg is kapta, amit akart, durván visszaszólt Szabalenka

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

