A futballvilág valaha volt egyik legnagyobb botránya tört ki

Az idei évre áthúzódó torna fináléjában, január 18-án, Szenegál 1–0-ra legyőzte Marokkót a döntőben. Most ezt az eredményt az észak-afrikai ország 3–0-s győzelmére módosították, azzal az indoklással, hogy a találkozó során több szenegáli játékos is tiltakozásul levonult a pályáról.

Idézzük fel az eseményeket! A rabati, tehát marokkói helyszínű meccs a 90. perc utáni „kis” hosszabbításának nyolcadik percében, gól nélküli állásnál Jean-Jacques Ndala játékvezető tizenegyest ítélt Marokkónak El Hadji Malick Dioufnak a Brahim Diaz elleni szabálytalansága miatt.

A tizenegyes kiszabása után Pape Thiaw, Szenegál vezetőedzője tiltakozásul arra buzdította csapatát, hogy hagyják el a pályát, csak az első számú sztár, Sadio Mané maradt a pályán. A mérkőzést 17 percre felfüggesztették, ezalatt Mané arra biztatta csapattársait, hogy térjenek vissza.

Végül visszatértek, majd a sértettnek, a Real Madrid csatárának tizenegyesét kivédte Edouard Mendy, a szenegáli kapus. Miután maradt döntetlen az állás, 2x15 perces hosszabbításra került sor, amelyben Pape Gueyé megszerezte Szenegál győztes gólját.

Majdnem két hónappal a történtek után, március 17-én, szerdán, a CAF fegyelmi bizottsága azt a döntést hozta, hogy a meccset 3–0-val Marokkó javára igazolja, a szenegáli játékosok levonulása miatt.

A BBC tudomására jutott, hogy a döntést meghozó bizottság kilenctagú volt, egy elnökből, egy alelnökből és hét további tagból állt. Természetesen marokkói és szenegáli nem volt közöttük.

A fegyelmi bizottság közleménye szerint Szenegál megsértette a versenykiírás 82. és 84. cikkét.

Előbbi szerint, ha egy csapat „a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a mérkőzés vége előtt”, akkor kiesik. A 83. cikk kimondja, hogy az a csapat is kizárandó, amelyik „nem jelenik meg időben a pályán” egy mérkőzésen.

A 84. cikk kimondja, hogy a 82. és 83. cikket megsértő csapatot ki kell zárni a versenyből.

A Szenegáli Labdarúgó Szövetség (FSF) közölte, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen – a döntést „tréfának” nevezve. Abdoulaye Seydou Sow, az FSF főtitkára elmondta, hogy a szervezet fellebbezést nyújt be a svájci Sportdöntőbírósághoz (CAS).

A döntés példátlan, nem született még hasonló sem ilyen tétért folyó torna döntőjével kapcsolatban.

Egyelőre megjósolhatatlan, hogy milyen hozadékai lesznek az ügynek. Nem tudni, például, hogy a marokkóiak megünneplik-e, így, késleltetve, a kontinensbajnokság megnyerését.

Kérdések vetődtek fel azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz a győztesek érmeivel, amelyeket januárban átadtak a szenegáli játékosoknak, valamint a torna pénzdíjával.

A szenegáli csapat több tagja is közzétett képeket az érmeiről a közösségi médiában a döntés óta. Kevés a realitása annak, hogy ezt addig megtegyék, ameddig a svájci Sportdöntőbíróság nem foglal állást.

S vajon mit fognak tenni a fogadóirodák, aligha fizetik vissza a nyereményüket, akik Szenegál győzelmére fogadtak, de megkapják-e azon a pénzüket, akik Marokkóra?

A Marokkói Királyi Labdarúgó Szövetség (FRMF) azt közölte, hogy a „fellebbezés kizárólag a versenykiírás alkalmazását kérte”.

A szenegáli kormány eközben „független nemzetközi vizsgálatot” követel, az afrikai futball irányító testületnél, a CAF-nál tapasztalható „korrupció gyanúja” ügyében. A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) tiltakozott az „igazságtalan, példa nélküli és elfogadhatatlan döntés ellen, amely árnyékot vet az afrikai futballra”. Az FSF bejelentette, hogy fellebbez a CAF döntése ellen a Sportdöntőbíróságnál (CAS).