A futballvilág valaha volt egyik legnagyobb botránya tört ki

A 2025-ös Afrika Nemzetek Kupája döntőjének már amúgy is kaotikus története újabb fejezettel bővült azzal, hogy az Afrikai Labdarúgó Szövetség (CAF) megváltoztatta a végeredményt.

Az idei évre áthúzódó torna fináléjában, január 18-án, Szenegál 1–0-ra legyőzte Marokkót a döntőben. Most ezt az eredményt az észak-afrikai ország 3–0-s győzelmére módosították, azzal az indoklással, hogy a találkozó során több szenegáli játékos is tiltakozásul levonult a pályáról.

Idézzük fel az eseményeket! A rabati, tehát marokkói helyszínű meccs a 90. perc utáni „kis” hosszabbításának nyolcadik percében, gól nélküli állásnál Jean-Jacques Ndala játékvezető tizenegyest ítélt Marokkónak El Hadji Malick Dioufnak a Brahim Diaz elleni szabálytalansága miatt.

A tizenegyes kiszabása után Pape Thiaw, Szenegál vezetőedzője tiltakozásul arra buzdította csapatát, hogy hagyják el a pályát, csak az első számú sztár, Sadio Mané maradt a pályán. A mérkőzést 17 percre felfüggesztették, ezalatt Mané arra biztatta csapattársait, hogy térjenek vissza.

Végül visszatértek, majd a sértettnek, a Real Madrid csatárának tizenegyesét kivédte Edouard Mendy, a szenegáli kapus. Miután maradt döntetlen az állás, 2x15 perces hosszabbításra került sor, amelyben Pape Gueyé megszerezte Szenegál győztes gólját.

Majdnem két hónappal a történtek után, március 17-én, szerdán, a CAF fegyelmi bizottsága azt a döntést hozta, hogy a meccset 3–0-val Marokkó javára igazolja, a szenegáli játékosok levonulása miatt.

A BBC tudomására jutott, hogy a döntést meghozó bizottság kilenctagú volt, egy elnökből, egy alelnökből és hét további tagból állt. Természetesen marokkói és szenegáli nem volt közöttük.

A fegyelmi bizottság közleménye szerint Szenegál megsértette a versenykiírás 82. és 84. cikkét.

Előbbi szerint, ha egy csapat „a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a pályát a mérkőzés vége előtt”, akkor kiesik. A 83. cikk kimondja, hogy az a csapat is kizárandó, amelyik „nem jelenik meg időben a pályán” egy mérkőzésen.

A 84. cikk kimondja, hogy a 82. és 83. cikket megsértő csapatot ki kell zárni a versenyből.

A Szenegáli Labdarúgó Szövetség (FSF) közölte, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen – a döntést „tréfának” nevezve. Abdoulaye Seydou Sow, az FSF főtitkára elmondta, hogy a szervezet fellebbezést nyújt be a svájci Sportdöntőbírósághoz (CAS).

A döntés példátlan, nem született még hasonló sem ilyen tétért folyó torna döntőjével kapcsolatban.

Egyelőre megjósolhatatlan, hogy milyen hozadékai lesznek az ügynek. Nem tudni, például, hogy a marokkóiak megünneplik-e, így, késleltetve, a kontinensbajnokság megnyerését.

Kérdések vetődtek fel azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz a győztesek érmeivel, amelyeket januárban átadtak a szenegáli játékosoknak, valamint a torna pénzdíjával.

A szenegáli csapat több tagja is közzétett képeket az érmeiről a közösségi médiában a döntés óta. Kevés a realitása annak, hogy ezt addig megtegyék, ameddig a svájci Sportdöntőbíróság nem foglal állást.

S vajon mit fognak tenni a fogadóirodák, aligha fizetik vissza a nyereményüket, akik Szenegál győzelmére fogadtak, de megkapják-e azon a pénzüket, akik Marokkóra?

A Marokkói Királyi Labdarúgó Szövetség (FRMF) azt közölte, hogy a „fellebbezés kizárólag a versenykiírás alkalmazását kérte”.

A szenegáli kormány eközben „független nemzetközi vizsgálatot” követel, az afrikai futball irányító testületnél, a CAF-nál tapasztalható „korrupció gyanúja” ügyében. A Szenegáli Labdarúgó-szövetség (FSF) tiltakozott az „igazságtalan, példa nélküli és elfogadhatatlan döntés ellen, amely árnyékot vet az afrikai futballra”. Az FSF bejelentette, hogy fellebbez a CAF döntése ellen a Sportdöntőbíróságnál (CAS).

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték

Itt a bejelentés: durva korlátozás jön a szomszédos ország benzinkútjain, a külföldiek isszák meg a levét

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

