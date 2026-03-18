ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.57
usd:
339.46
bux:
123596.1
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fehér László festõmûvész a Juhász Ferenc költõ emléke elõtt tisztelgõ Élõ búcsú címû kiállítás megnyitóján Budapesten, a Kieselbach Galériában 2016. június 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Előkerültek Fehér László 40 éve őrzött képei

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A Kossuth és Munkácsy díjas Fehér László 1980-as években készült festményeiből nyílt kiállítás az Einspach és Czapolai Fine Art Galériában. A tárlaton olyan képek is találhatók, amiket 40 éve őrizgetett a festő.

A kortárs festőművész egyik meghatározó korszaka ez az évtized, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történeti tapasztalat és a képi források sajátos festői nyelvvé formálódtak. A gyakran elmosódó, áttetsző alakok a múlt és az emlékezés töredékességére reflektálnak. Az ekkor született kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát – olvasható a kiállítás megnyitójának leírásában.

„A kiállított anyag a háború utáni magyar festészetnek is fontos időszaka” – mondta az InfoRádiónak Einspach Gábor, a Czapolai Fine Art Galéria társtulajdonosa. „Ebben az évtizedben Hegyi Lóránt az akkori legkiválóbb progresszív magyar festőkből szervezett csapatot, később az Új szenzibilitás nevet kapta ez az irányzat. Nyugat-Európa nagyvárosaiban számos kiállítást rendezett Bak Imre, Birkás Ákos, Kelemen Károly, Fehér László, Nádler István műveiből” – sorolta a műkereskedő.

A kiállítás anyaga teljes egészében a Fehér László archívumból származik. Einspach Gábor kiemelte, hogy ezeket a képeket a festő a '80-as években emelte a törzsanyagába és eltette őket hosszú évtizedekre. „Ebből az időszakból nagyon kevés kép maradt itthon a sikerük miatt. A Hegyi Lóránd által szervezett kiállításokon nagy számban kerültek nyugat-európai magángyűjteményekbe Fehér László képei” – idézte fel műgyűjtő.

Fehér László munkásságát jelentős nyomot hagyott az 1970-es évekre jellemző úgynevezett fótorealista időszak, amit a '80-as években leginkább az expresszionizmushoz köthető festészeti korszaka váltott fel.

„Ebben az évtizedben lendületes, nagy ecsetvonásokból építette fel a vásznakat, erőteljes színeket használt, és olyan témákat dolgozott fel, amiket előtte a nemzetközi expresszionizmus, vagy annak magyar képviselői” – ismertette Einspach Gábor.

„A Holokauszt, a kiállítás egyik leggyönyörűbb képe, a birkenaui Hamvak tavát ábrázolja, de olyan képek is láthatók, amiket 40 éve nem látott a festő. Amikor visszakerültek az alkotások a svájci, osztrák vagy német kiállításokról, bekerültek a törzsanyagba, elcsomagolta őket a művész, és csak hosszas unszolásra vette elő erre a kiállításra, így igazi meglepetéseket is láthatunk” – árulta el a galéria társtulajdonosa.

A kortárs festő kiállítása március 17. és április 19. között látogatható.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Előkerültek Fehér László 40 éve őrzött képei

kiállítás

einspach gábor

fehér lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 13:23
Tíz év után újra fellép a magyar fővárosban a Placebo
2026. március 18. 12:02
Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka
×
×