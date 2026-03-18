Előkerültek Fehér László 40 éve őrzött képei

A kortárs festőművész egyik meghatározó korszaka ez az évtized, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történeti tapasztalat és a képi források sajátos festői nyelvvé formálódtak. A gyakran elmosódó, áttetsző alakok a múlt és az emlékezés töredékességére reflektálnak. Az ekkor született kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát – olvasható a kiállítás megnyitójának leírásában.

„A kiállított anyag a háború utáni magyar festészetnek is fontos időszaka” – mondta az InfoRádiónak Einspach Gábor, a Czapolai Fine Art Galéria társtulajdonosa. „Ebben az évtizedben Hegyi Lóránt az akkori legkiválóbb progresszív magyar festőkből szervezett csapatot, később az Új szenzibilitás nevet kapta ez az irányzat. Nyugat-Európa nagyvárosaiban számos kiállítást rendezett Bak Imre, Birkás Ákos, Kelemen Károly, Fehér László, Nádler István műveiből” – sorolta a műkereskedő.

A kiállítás anyaga teljes egészében a Fehér László archívumból származik. Einspach Gábor kiemelte, hogy ezeket a képeket a festő a '80-as években emelte a törzsanyagába és eltette őket hosszú évtizedekre. „Ebből az időszakból nagyon kevés kép maradt itthon a sikerük miatt. A Hegyi Lóránd által szervezett kiállításokon nagy számban kerültek nyugat-európai magángyűjteményekbe Fehér László képei” – idézte fel műgyűjtő.

Fehér László munkásságát jelentős nyomot hagyott az 1970-es évekre jellemző úgynevezett fótorealista időszak, amit a '80-as években leginkább az expresszionizmushoz köthető festészeti korszaka váltott fel.

„Ebben az évtizedben lendületes, nagy ecsetvonásokból építette fel a vásznakat, erőteljes színeket használt, és olyan témákat dolgozott fel, amiket előtte a nemzetközi expresszionizmus, vagy annak magyar képviselői” – ismertette Einspach Gábor.

„A Holokauszt, a kiállítás egyik leggyönyörűbb képe, a birkenaui Hamvak tavát ábrázolja, de olyan képek is láthatók, amiket 40 éve nem látott a festő. Amikor visszakerültek az alkotások a svájci, osztrák vagy német kiállításokról, bekerültek a törzsanyagba, elcsomagolta őket a művész, és csak hosszas unszolásra vette elő erre a kiállításra, így igazi meglepetéseket is láthatunk” – árulta el a galéria társtulajdonosa.

A kortárs festő kiállítása március 17. és április 19. között látogatható.