Új rajtszámot választott Verstappen, végül nem a 69 lett a befutó

Max Verstappen bejelentette, hogy 2026-tól lecseréli állandó rajtszámát: a jelenlegi 33-as helyett a 3-as számot fogja használni. Az M4 sport cikke emlékeztet, hogy a 3-as mindig a kedvenc száma volt, de eddig Daniel Ricciardo birtokolta, aki most végleg visszavonult, így szabaddá vált. Az FIA 2014 óta engedi a versenyzőknek, hogy pályafutásukra saját számot válasszanak, és jövőre lehetőség nyílik a módosításra.

A négyszeres világbajnok korábban viccelődött más számokkal is. A Red Bull versenyzője a Las Vegas-i hétvégén, felvetette a 69-es rajtszám lehetőségét is, amikor megszerezte pályafutása 69. győzelmét. Végül a 3-as mellett döntött, annak ellenére, hogy a 33-as is szerencsét hozott neki, de most szeretne visszatérni az eredeti kedvencéhez, ezért közösségi oldalán is megerősítette, hogy „lefoglalta” a számot.

Locked in for 2026. pic.twitter.com/VGWFFpQEpj — Max Verstappen (@VerstappenCOM) December 18, 2025

A döntés szimbolikus is, hiszen a 3-as számot Ricciardo 2014 és 2024 között használta, és sok rajongó ehhez köti. Verstappen szerint a váltás nem babona, hanem személyes preferencia, mert a 3-as mindig különleges volt számára. A holland pilóta ezzel új korszakot kezd, ami egybeesik az F1 2026-os szabályváltozásaival. A rajongók már most találgatják, milyen dizájnt kap majd az új rajtszám a Red Bull autóin.