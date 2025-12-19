ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 22: Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing and Second placed Lando Norris of Great Britain and McLaren (later disqualified) in a Lego pink Cadillac in parc ferme during the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 22, 2025 in Las Vegas, Nevada. McLaren drivers Lando Norris and Oscar Piastri were both later disqualified from the Las Vegas Grand Prix result after post-race checks found their cars did not to comply with technical regulations. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Mark Thompson

Új rajtszámot választott Verstappen, végül nem a 69 lett a befutó

Infostart

Rajtszámot vált Max Verstappen, miután idén nem tudta megvédeni világbajnoki címét. A négyszeres világbajnok a pikáns 69-es számon is gondolkozott, végül a legkisebb 3-al osztható prímszám mellett döntött.

Max Verstappen bejelentette, hogy 2026-tól lecseréli állandó rajtszámát: a jelenlegi 33-as helyett a 3-as számot fogja használni. Az M4 sport cikke emlékeztet, hogy a 3-as mindig a kedvenc száma volt, de eddig Daniel Ricciardo birtokolta, aki most végleg visszavonult, így szabaddá vált. Az FIA 2014 óta engedi a versenyzőknek, hogy pályafutásukra saját számot válasszanak, és jövőre lehetőség nyílik a módosításra.

A négyszeres világbajnok korábban viccelődött más számokkal is. A Red Bull versenyzője a Las Vegas-i hétvégén, felvetette a 69-es rajtszám lehetőségét is, amikor megszerezte pályafutása 69. győzelmét. Végül a 3-as mellett döntött, annak ellenére, hogy a 33-as is szerencsét hozott neki, de most szeretne visszatérni az eredeti kedvencéhez, ezért közösségi oldalán is megerősítette, hogy „lefoglalta” a számot.

A döntés szimbolikus is, hiszen a 3-as számot Ricciardo 2014 és 2024 között használta, és sok rajongó ehhez köti. Verstappen szerint a váltás nem babona, hanem személyes preferencia, mert a 3-as mindig különleges volt számára. A holland pilóta ezzel új korszakot kezd, ami egybeesik az F1 2026-os szabályváltozásaival. A rajongók már most találgatják, milyen dizájnt kap majd az új rajtszám a Red Bull autóin.

