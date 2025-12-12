Újabb magyar kvóta a milániói olimpiára

A tavaly júliusban honosított versenyző a norvégiai Hamarban biztosította be az ötkarikás részvételét. Ugyan a legjobbakat felvonultató A divízió húszfős mezőnyében - a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint - 1:48.10 perces idejével ezúttal egyetlen riválisát sem tudta megelőzni, de így is simán megőrizte kvótás pozícióját. A legjobb időt ezúttal is a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:44.16 perces új pályacsúccsal.

A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim az előző hónapban a két tengerentúli vk-n kilencedik és huszadik helyen végzett ebben a számban, múlt hétvégén pedig 18. lett a hollandiai Heerenveenben, így a vk-ban 97 pontjával elért 16. pozíciója indulási jogot eredményezett, mivel a pontverseny első 21 helyezettje szerzett kvótát a februári, milánói játékokra, további heten pedig időeredmény alapján jutnak ki.

Ugyanezen a távon a második vonalat jelentő B divízióban 1:50.68 perccel 28. lett a 34 fős mezőnyben Bejczi Botond, míg a nők 500 méteres versenyében Bíró Hanna 39.62 másodperces idejével hét riválist megelőzve 22. helyen zárt.

Eddig 15, de van még esély újabbakra

Magyarországnak jelenleg 15 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.

Az már korábban eldőlt, hogy műkorcsolyában az orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros harcolta ki az ötkarikás részvételt, míg sífutásban két-két férfi és női sportoló képviselheti Magyarországot, amelynek alpesisíben nemenként egy-egy képviselője lesz. A legnépesebb kontingenst négy férfi és két női versenyzővel a rövidpályás gyorskorcsolyázók alkotják majd.

Ezen felül még curlingben és hódeszkában van esély újabb kvótaszerzésre. Előbbiben a Joó Linda, Kárász Raul vegyes párosnak van még esélye kiharcolni a részvételt a szombaton kezdődő pótkvalifikációs versenyen, míg utóbbiban Kozubach Kamilla és Brunner Blanca küzd a kvótáért.