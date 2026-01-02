Megvannak az újabb magyar indulók az olimpián

Az szinte biztosra vehető volt, hogy a sorozatban harmadszor indulási jogot szerzett férfi váltót alkotó négyesben nem lesz változás, azaz a tervek szerint Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és a dél-koreai születésű Moon Wonjun lesz a résztvevő. Ugyanakkor Jászapáti Péter egy edzésen bekövetkezett esés miatt szinte biztosan kihagyja januárban a tilburgi Európa-bajnokságot.

„Jászapáti Péter néhány napja elesett az edzésen, jelenleg a vizsgálatok folynak, de reméljük, hogy szisztematikus, precíz és gyors rehabilitációval eljutunk odáig, hogy ott lesz velünk Milánóban” – nyilatkozta Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) gyorsasági ágazati igazgatója. „Ha lehet mondani ilyet egy esés után: valamivel szerencsésebb, hogy felsőtestet érintő sérülésről van szó, hiszen így például, bár korcsolyázni jelenleg nem tud, száraz edzéseket képes végezni. Fontos kérdés, milyen gyorsan javul, hiszen a váltóban nagy szerepet kap egy kellő erejű lökés is. Az, hogy Peti nem indul január közepén a tilburgi Európa-bajnokságon, majdnem biztosan kijelenthető.”

A sportvezető a két női induló kapcsán kifejtette,

az 1500 méteren junior világbajnok Somodi Maja magasan a legjobbnak bizonyult a kvalifikációs versenyeken szerzett indulási jogok rangsorában, így az ő helye egyértelmű volt.

Úgy vélte, a második helyért volt nagy csata, ebből pedig Végi Diána Laura jött ki győztesen.

„A versenyeken szerzett kvótás helyek mellett azért azt is figyeltük, ki hogyan teljesített a vegyes váltóban, s hogy azt a csapatot mennyire tudja segíteni az olimpián. Ebben az összevetésben Végi helye vitathatatlan a válogatottban” – indokolta a döntést Bánhidi.

A MOKSZ egyelőre arról választ vár a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól és Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségtől, hogy a tartalékok a helyszínen készülhetnek-e a játékok ideje alatt. A nőknél – ahogy Pekingben is – Sziliczei-Német Rebeka a tartalék, míg a férfiaknál Csizmadia Márk, Granasztói Ádám és Bontovics Balázs a lehetséges jelölt, de erről később születik döntés.

A magyar csapat indul január 16. és 18. között a hollandiai Tilburgban sorra kerülő kontinensviadalon, de az utazók személyét később nevezik meg a válogatott edzői.