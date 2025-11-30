10-et gurítottak a braziloknak a magyarok, van rá magyarázat

A szakág közösségi oldala szerint Rozman Sándor szövetségi kapitány együttese 10-0-ra verte a brazilokat. A közlemény kitért arra, hogy minden tisztelet megilleti a dél-amerikaiakat, amiért

vízumproblémáik ellenére - több játékosuk nélkül - is vállalták a mérkőzést, és az edzői stábbal kiegészülve kiálltak.

Az első csoportmeccs után a szövetségi kapitány elmondta, összességében a játékkal nem volt elégedett.

"A győzelemnek természetesen örülök, de ha pontosabban játszunk, akkor több gólt is szerezhettünk volna. Minden tisztelet megilleti a brazilokat, hogy a nehézségeik ellenére is vállalták az összecsapás" - nyilatkozta Rozman Sándor.

A következő rivális Honduras lesz, amellyel magyar idő szerint kedden éjfélkor csap össze a nemzeti csapat, majd Marokkó ellen zárul a csoportkör. A válogatott azzal a céllal utazott el a vb-re, hogy továbbjusson csoportjából. A négyes első két helyezettje kerül a legjobb 16 közé, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna, melynek döntőjét vasárnap rendezik Cancunban.

A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal.