Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon reagált az osztrák belügyminisztérium állításaira, amelyek szerint az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás – vette észre a Magyar Nemzet.

Az osztrák közlemény szerint a magyar mozdonyvezető még magyar területen megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat. Ezután minden hivatali intézkedést a magyar rendőrség hajtott végre, beleértve a Fradi-szurkolók visszaszállítását Budapestre. Az Osztrák Szövetségi Vasutak szintén kijelentette, hogy nem terheli felelősség a különvonatért, amely a MÁV fennhatósága alá tartozik, valamint szintén nem felelős a határon történő esetleges átvételért sem.

Minderre reagálva Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató a következőket írta:

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére. A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel. A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és

a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át. Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot.

A fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna. Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették. Valamiért most erre nem készültek fel. A tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom”

– olvasható Hegyi Zsolt posztjában.

A Ferencváros végül bravúrosan, nyolc perc alatt három gólt szerezve, hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként, az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A határon visszafordított szurkolók a Groupama Arénában nézhették meg kivetítőkön a meccset.