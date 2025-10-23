Áll a bál, bekérették az osztrák nagykövetet Szijjártó Péterék

Felháborítónak, botrányosnak nevezte az eljárást a tárcavezető.

"Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál" – írta bejegyzésében.

"Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat" - tájékoztatott. "Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!" - tette hozzá.

A Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzés 18.45-kor kezdődik.