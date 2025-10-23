Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

A működő pirotechnikai eszközök mellett a szurkolók kifogásolható viselkedése is oka volt annak, hogy végül az osztrák rendőrség megtagadta a különvonat beengedését – írta a hvg.hu a Salzburger Nachrichten cikke alapján.

Mint arról az Infostart is beszámolt, megállította az osztrák rendőrség a Ferencváros szurkolóinak különvonatát az osztrák–magyar határon, és bár először olyan hírek jöttek, hogy továbbengedik a járatot, végül ezt mégsem tették meg, és a hosszú várakozás után vissza kellett fordulnia. Emiatt Szijjártó Péter bekérette a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet.

A tárcavezető később azt közölte, hogy "bár az osztrák hatóságok megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló eljutását Salzburgba, mintegy ezren így is a helyszínen vannak, akiknek négy magyar konzul segíthet szükség esetén".

Üzent az elakadt szurkolóknak Robbie Keane is, videójában kijelentve: szégyen, hogy az érintettek nem lehetnek ott a mérkőzésen. "A fiúk harcolni fognak értetek" – jelentette ki.

Több csapattag, köztük Dibusz Dénes is kifejezte sajnálatát az ügy miatt.

A Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés kezdési időpontja 18.45, a mérkőzésről élőben tudósít az Infostart.