ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.01
usd:
335.98
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában játszott Eintracht Frankfurt - Ferencvárosi TC mérkőzésen a frankfurti Deutsche Bank Park Arénában 2025. január 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Dibusz Dénes: nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Ferencváros kapusa boldog volt a Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga győzelem után.

Dibusz Dénes, a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa szerint az együttes végig hitt abban, hogy lehet keresnivalója a Salzburg ellen, amelynek otthonában csütörtök este egygólos hátrányból fordítva 3-2-es győzelmet aratott az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén.

„Az első félidőben sem voltunk alárendelt szerepben, ugyanakkor azt gondolom, hogy a szünet után nagyon jól reagáltunk” – nyilatkozta a találkozó után a 34 éves játékos, aki hozzátette,

nem emlékszik, hogy bármilyen mérkőzésen sikerült volna nyolc perc alatt háromszor is betalálniuk.

„Azt gondolom és úgy is éreztem, hogy végig nyílt volt az összecsapás, ugyanakkor hittünk benne, hogy meglesznek a lehetőségeink, mert éreztük, hogy ez a Salzburg nem jobb nálunk”.

A sérüléséből visszatért válogatott kapus azt is elárulta, hogy semmilyen fájdalmat, vagy problémát nem érzett a találkozó közben, és azt reméli, másnap sem lesz semmi gondja.

„Nagyon örülünk ennek a hét pontnak, amelyet az első három meccsünkön szereztünk, és ha otthon a Ludogorec ellen újabb hármat szerzünk, akkor az már szinte továbbjutást is érne. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára motiváció. Remélem, hogy a szurkolóinkat is lelkesíti és újra telt ház előtt fogunk majd játszani” – utalt a két hét múlva sorra kerülő budapesti El-mérkőzésre Dibusz.

A kapus úgy fogalmazott, „nehezen érthető és emészthető”, hogy a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját az osztrák hatóságok nem engedték át a határon, ugyanakkor szerinte „ezt magasabb szinten kell rendezni, mint a klub”. „Ahogyan a délutáni videoüzenetben elmondtam, értük is küzdöttünk, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ők a helyszínen nem élhették át ezt a győzelmet. Reméljük, hogy a jövőben több ilyen eset nem fordul elő” – mondta a hálóőr.

A Ferencváros három forduló után hét szerzett ponttal a nyolcaddöntőt érő hetedik helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. Két hét múlva a következő körben a bolgár Ludogorecet fogadja.

Kezdőlap    Sport    Dibusz Dénes: nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

dibusz dénes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Minden eszközt bevet a Red Bull, hogy megzavarja a konstruktőri világbajnok, de dominanciáját vesztett McLarent a Forma–1-es szezon hajrája előtt – fejtette ki az InfoRádióban Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője. A szakíró arról is beszélt, hogy a 2007-es idényre emlékeztetik a mostani események, amikor a két favorit Lewis Hamiltont és Fernando Alonsót megelőzve nevető harmadikként Kimi Raikkönen győzedelmeskedett.
 

Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico a tévében: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Nem támogatjuk, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal. A Kossuth Rádiónak is adott interjút, és elmondta: szerinte a magyar ellenzék háborúpárti, és Brüsszelből kap utasításokat.
 

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiadták a figyelmeztetést a viharos szél miatt!

Kiadták a figyelmeztetést a viharos szél miatt!

Riasztás van érvényben viharos szél esélyére nagy területen – írja Facebook-oldalán a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hetven éve nem volt ilyen válság Európa egyik legerősebb államában: ez okozta a hirelen zuhanást

Hetven éve nem volt ilyen válság Európa egyik legerősebb államában: ez okozta a hirelen zuhanást

Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Starmer and European leaders in London after Trump-Putin talk shelved

Zelensky to meet Starmer and European leaders in London after Trump-Putin talk shelved

The prime minister will push allies to give Ukraine more long-range missiles - a move Russia said would escalate the conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 10:30
Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg
2025. október 24. 10:00
Szakíró: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent
×
×
×
×