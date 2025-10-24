ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.93
usd:
335.86
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A bécsi belügyminisztérium cáfolta azokat a magyar sajtóértesüléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a Ferencváros szurkolóinak vonatát a magyar határon.

Az osztrák rendőrség nem tett semmilyen hivatalos intézkedést. A minisztérium szerint sem visszautasítás, sem beutazás megtagadása nem történt. Az osztrák rendőrség beavatkozására nem volt szükség – derül ki az APA hírügynökségnek adott válaszból a sportal.hu cikke szerint, amely a Salzburger Nachrichten alapján készült. Hozzáteszik, hogy azért nem volt szükség beavatkozásra, mert

még Magyarországon, a magyar mozdonyvezető állította meg a vonatot, miután az megrongálódott.

Ezt követően minden hatósági intézkedést a magyar rendőrség hajtott végre, beleértve a szurkolók visszaszállítását Budapestre.

Mint ismert, a magyar bajnok Ferencváros csütörtök este legyőzte a Salzburgot az Európa-liga alapszakaszában, ezzel megőrizte veretlenségét a 2025-2026-os kiírás során. De a meccs előtt pár órával visszafordították a Fradi-szurkolók különvonatát, helyi lapok szerint ebben „helytelen viselkedés, valamint pirotechnikai eszköz használata” is közrejátszott.

Az osztrák belügyminisztérium a Telexnek is azt írta, hogy Ausztria rendőrségének beavatkozására nem volt szükség, a vonat pedig azért nem mehetett tovább, mert a szurkolók megrongálták azt. A hírportálnak azt írták, nem tagadták meg a szurkolók belépését, hanem a vonat vezetője döntött úgy, hogy nem folytatja az utat, miután a szurkolók megrongálták a vonatot.

Az Osztrák Szövetségi Vasutak, az ÖBB közölte, hogy nem felelősek a vonatért, mivel azt a MÁV üzemeltette. A vonat megállása után minden hivatalos intézkedést a magyar rendőrség végzett, köztük a Ferencváros-szurkolók visszaszállítását is Budapestre – közölte az osztrák belügyminisztérium.

Kezdőlap    Sport    Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

labdarúgás

ferencváros

szurkolók

salzburg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Szakíró a Forma–1 hajrája előtt: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Minden eszközt bevet a Red Bull, hogy megzavarja a konstruktőri világbajnok, de dominanciáját vesztett McLarent a Forma–1-es szezon hajrája előtt – fejtette ki az InfoRádióban Vámosi Péter, a Motorsportol.hu főszerkesztője. A szakíró arról is beszélt, hogy a 2007-es idényre emlékeztetik a mostani események, amikor a két favorit Lewis Hamiltont és Fernando Alonsót megelőzve nevető harmadikként Kimi Raikkönen győzedelmeskedett.
 

Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico a tévében: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

Orbán Viktor péntek reggel: Magyarország nem megy háborúba

A budapesti békecsúcs kapcsán várakozó állásponton vagyunk. Nem támogatjuk, hogy az EU megkezdje Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat – nyilatkozta Orbán Viktor Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozó után. A miniszterelnök beszélt a levélváltásáról is Vlagyimir Putyinnal. A Kossuth Rádiónak is adott interjút, és elmondta: szerinte a magyar ellenzék háborúpárti, és Brüsszelből kap utasításokat.
 

Az Ukrajnát támogató országok vezetői csúcstalálkozót tartanak pénteken Londonban

Antonio Costa: Ukrajnának lesz pénze megvédenie magát, Oroszország azonnal fogadja el a tűzszünetet!

Orbán Balázs: Magyarország készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Volodimir Zelenszkij: közel a döntés a befagyasztott vagyonokról

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

Romsics Ignác: 1956 sokkal szerethetőbb ünnep lehetne ma, mint amilyen lett

 

Rendbontás nélkül zajlottak az október 23-i tömegrendezvények – percről percre

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Magyar Péter a Hősök terén: "egy nép ki merte mondani, elég volt"

Itt visszanézheti Orbán Viktor október 23-i beszédét

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Karácsony Gergely: csak az együvé tartozása ad egy nemzetnek bátorságot, és csak egy bátor nemzet lehet szabad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen kibertámadás 70 éves mélypontra lökte Nagy-Britannia egy teljes iparágát

Egyetlen kibertámadás 70 éves mélypontra lökte Nagy-Britannia egy teljes iparágát

Több mint hét évtizedes mélypontra zuhant a brit autóipar termelése szeptemberben, mindenekelőtt a Jaguar Land Rover (JLR) elleni kibertámadás miatt, amely az egész múlt hónapra megbénította a legnagyobb brit autóipari csoport működését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt ne hagyd ki! Élményautózás, koncertek és családi programok a Balatonon hétvégén

Ezt ne hagyd ki! Élményautózás, koncertek és családi programok a Balatonon hétvégén

Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot tölthessenek el a Balaton déli partján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

Trump says trade talks with Canada 'terminated' over anti-tariffs advert

The US president says he is axing negotiations over an advert that used Ronald Reagan speaking negatively about tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 10:00
Szakíró: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent
2025. október 24. 09:30
Forma–1, Szoboszlai, Fradi, El Clásico: itt a zsúfolt sporthétvége teljes menetrendje
×
×
×
×