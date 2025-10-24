Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

Az osztrák rendőrség nem tett semmilyen hivatalos intézkedést. A minisztérium szerint sem visszautasítás, sem beutazás megtagadása nem történt. Az osztrák rendőrség beavatkozására nem volt szükség – derül ki az APA hírügynökségnek adott válaszból a sportal.hu cikke szerint, amely a Salzburger Nachrichten alapján készült. Hozzáteszik, hogy azért nem volt szükség beavatkozásra, mert

még Magyarországon, a magyar mozdonyvezető állította meg a vonatot, miután az megrongálódott.

Ezt követően minden hatósági intézkedést a magyar rendőrség hajtott végre, beleértve a szurkolók visszaszállítását Budapestre.

Mint ismert, a magyar bajnok Ferencváros csütörtök este legyőzte a Salzburgot az Európa-liga alapszakaszában, ezzel megőrizte veretlenségét a 2025-2026-os kiírás során. De a meccs előtt pár órával visszafordították a Fradi-szurkolók különvonatát, helyi lapok szerint ebben „helytelen viselkedés, valamint pirotechnikai eszköz használata” is közrejátszott.

Az osztrák belügyminisztérium a Telexnek is azt írta, hogy Ausztria rendőrségének beavatkozására nem volt szükség, a vonat pedig azért nem mehetett tovább, mert a szurkolók megrongálták azt. A hírportálnak azt írták, nem tagadták meg a szurkolók belépését, hanem a vonat vezetője döntött úgy, hogy nem folytatja az utat, miután a szurkolók megrongálták a vonatot.

Az Osztrák Szövetségi Vasutak, az ÖBB közölte, hogy nem felelősek a vonatért, mivel azt a MÁV üzemeltette. A vonat megállása után minden hivatalos intézkedést a magyar rendőrség végzett, köztük a Ferencváros-szurkolók visszaszállítását is Budapestre – közölte az osztrák belügyminisztérium.