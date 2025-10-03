ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek
GLASGOW, SCOTLAND - OCTOBER 02: Kelechi Iheanacho of Celtic celebrates scoring his teams first goal, which was later ruled out during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between Celtic FC and SC Braga at Celtic Park on October 02, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
Nyitókép: Ian MacNicol/Getty Images

Európa Liga: brutális játékvezetői döntés

Infostart

Hihetetlen balszerencsével kapott ki az Európa Liga második körében a Celtic.

A Braga elleni mérkőzésen az első félidőben 1-0-ra vezettek a vendégek, de térfélcsere után Kelechi Iheanacho egyenlített.

A partjelző azonban úgy látta, hogy a labdaszerzés körüli zűrzavarban kézzel ért labdába, ezért jelzett a játékvezetőnek, aki érvénytelenítette a találatot.

A hosszú percekig tartó vizsgálat után sem sikerült megállapítani, hogy leheletnyit hozzáért-e Iheanacho karja a labdához, ennek hiányában pedig nem is hívta ki a játékvezetőt a VAR, hogy megvizsgálja az esetet - írja a 24.hu.

A Braga még egy gólt lőtt a hajrában, így végül 2-0-ra nyert Skóciában.

Európa Liga, alapszakasz, 2. forduló

Celtic Glasgow (skót)-Braga (portugál) 0-2 (0-1)

Európa Liga: brutális játékvezetői döntés

labdarúgás

európa liga

celtic glasgow

