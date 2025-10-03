Európa Liga: brutális játékvezetői döntés

A Braga elleni mérkőzésen az első félidőben 1-0-ra vezettek a vendégek, de térfélcsere után Kelechi Iheanacho egyenlített.

A partjelző azonban úgy látta, hogy a labdaszerzés körüli zűrzavarban kézzel ért labdába, ezért jelzett a játékvezetőnek, aki érvénytelenítette a találatot.

A hosszú percekig tartó vizsgálat után sem sikerült megállapítani, hogy leheletnyit hozzáért-e Iheanacho karja a labdához, ennek hiányában pedig nem is hívta ki a játékvezetőt a VAR, hogy megvizsgálja az esetet - írja a 24.hu.

A Braga még egy gólt lőtt a hajrában, így végül 2-0-ra nyert Skóciában.

Európa Liga, alapszakasz, 2. forduló

Celtic Glasgow (skót)-Braga (portugál) 0-2 (0-1)

VAR say the ball struck his forearm.



Did it?



Even if it has brushed his forearm it’s still, for me, a poor decision.



I know the rule is…. if the ball strikes your arm and it leads to a goal it will be pulled back….unless you’re Shankland ?#Celtic #EuropaLeague pic.twitter.com/ukmbMYf9vb — Ewen Cameron (@EwenDCameron) October 2, 2025