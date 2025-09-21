ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa (b) és csapattársa, Willi Orbán a német első osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-Borussia Dortmund mérkőzésén Lipcsében 2024. április 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Igazi magyar ünnep volt Gulácsi Péter 250. német meccse

Infostart / MTI

Legyőzték az eddig veretlen Kölnt. Willi Orbán is végig játszott.

Gulácsi Péter 250. Bundesliga-mérkőzésén csapata, a Leipzig 3-1-re nyert hazai pályán a Köln ellen a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában, és a második helyre lépett előre a tabellán – igaz, a Borussia Dortmund vasárnap visszaelőzheti, amennyiben nyer a Dárdai Bencét foglalkoztató Wolfsburg ellen.

A kapus és a magyar válogatott Willi Orbán is végig a pályán volt. A lipcseiek a Bayern Münchentől elszenvedett 6-0-s vereséggel kezdték az idényt, azóta viszont sorozatban harmadszor győztek.

Az Origo összefoglalója szerint a lipcseiek a 13. percben Assan Ouedraogo góljával szereztek vezetést, a 19 éves középpályás egy szöglet után lecsorgó labdát vágott a léc alá. Jan Thielmann ugyan 10 perccel később egyenlítetni tudott, de aztán előbb Romulo Cardoso talált be, majd David Raum szabadrúgásból csavart gyönyörűen a kapu bal oldalába.

Sport    Igazi magyar ünnep volt Gulácsi Péter 250. német meccse

bundesliga

gulácsi péter

willi orbán

