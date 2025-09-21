ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Az új székesfehérvári Sóstói Stadion 2018. november 19-én. A 14.200 ember befogadására alkalmas stadion 14 milliárd forintba került. A MOL Vidi FC tulajdonosa, a Fehérvár FC Kft. bérli a stadion sport-, és irodai célú részeit Székesfehérvár önkormányzatától.
Csoda történt Fehérváron

Videoton FC házigazdaként 5-0-ra verte a Tiszakécskét a labdarúgó NB II hetedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot.

A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.

Videoton FC-Tiszakécskei LC 5-0 (2-0) . Gólszerzők: Németh D. (9.), Nagy D. (38.), Varga R. (52., 56.), Bertók (60.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC 0-3 (0-0). Gólszerzők: Lakatos (61.), Madarász (64.), Gálfi (74.)

FC Ajka-Kecskeméti TE 1-3 (0-0). Gólszerzők: Katona I. (80.), illetve Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)

Korábban: Budafoki MTE-Karcagi SC 0-0, Szentlőrinc SE-Aqvital FC Csákvár 0-0.

