Csoda történt Fehérváron

Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot.

A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.

Videoton FC-Tiszakécskei LC 5-0 (2-0) . Gólszerzők: Németh D. (9.), Nagy D. (38.), Varga R. (52., 56.), Bertók (60.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC 0-3 (0-0). Gólszerzők: Lakatos (61.), Madarász (64.), Gálfi (74.)

FC Ajka-Kecskeméti TE 1-3 (0-0). Gólszerzők: Katona I. (80.), illetve Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)

Korábban: Budafoki MTE-Karcagi SC 0-0, Szentlőrinc SE-Aqvital FC Csákvár 0-0.