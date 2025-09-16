Vuelta-botrány: életveszélyben voltak a kerékpárosok és a tüntetők is – mondja a Tour de Hongrie-szervező

Spanyolországban politikai vihart kavart a Vuelta de Espana kerékpárverseny vasárnapi, madridi befutójának törlése, amelyről azután döntöttek, hogy palesztinpárti tüntetők több helyen is elállták a verseny útvonalát. Mintegy 100 ezren vonultak utcára a fővárosban és a madridi tartomány több pontján, tiltakozva az izraeli versenyzők jelenléte ellen, és a belvárosban a tüntetők összetűzésbe kerültek az őket feltartóztató rendőrökkel, kordonokat és üvegeket dobáltak feléjük. Az incidensben 22 rendőr sérült meg, két embert őrizetbe vettek.

Az idén 80 éves Vuelta de Espana történetében még sosem fordult elő, hogy törölni kellett a befutót. A nyertesek számára egy parkolóban rögtönöztek díjátadót. A győztes a dán Jonas Vingegaard lett.

Versenyzők várakoznak az izraeli csapat jelenléte és a Gázai övezeti háború ellen tiltakozó tüntetők által elhelyezett útakadályok mögött a Vuelta a Espana spanyol országúti kerékpáros körverseny 21., Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres szakaszán Madridban 2025. szeptember 14-én. A mintegy 100 ezer fős palesztinpárti tüntetés miatt a madridi befutót törölték. Az idén 80 éves Vuelta de Espana történetében még sosem fordult elő, hogy törölni kellett a záróetapot. A nyertesek számára egy parkolóban rögtönöztek díjátadót. A győztes a dán Jonas Vingegaard lett. Fotó: MTI/EPA-EFE/Javier Lizón

Már előre érezhető volt, hogy Spanyolországban várhatóak tüntetések a spanyol kerékpáros körverseny, a Vuelta alatt, de ami történt már a verseny elején is, az Eisenkrammer Károlynak, a Tour de Hongrie főszervezőjének minden képzeletét alulmúlta.

„Az volt az első komoly probléma, hogy a csapatidőfutam-versenyen tüntetők megállították az egyik csapatot. Igazából az egész versenyt innentől kezdve szerintem zárójelbe lehetett tenni, azt gondoltam, hogy ennek a versenynek itt vége van, és mindenki megy haza” – vázolta Eisenkrammer Károly. Ezek után szerinte nem is siker, hogy mégis le tudták zárni a versenyt, a történtek ugyanis precedenst teremtettek arra, hogy így is lehet versenyt szervezni, ilyen körülmények között, pedig nem lenne szabad.

„Folyamatosan veszélyeztették a versenyzők biztonságát, sőt a tüntetők a saját életüket is veszélyeztették, hiszen nem voltak tisztában azzal, hogy mit tesznek, száguldó bringások, autók, motorok között futkostak az országúton, ez egészen rémisztő volt, nem lett volna szabad engedni, hogy a verseny lemenjen” – nyomatékosította.

Hogy ki lehet-e védeni a tüntetéseket egy ilyen hosszú szakaszon, arról azt mondta, a legnagyobb probléma az volt Spanyolországban, hogy nem volt valódi szándék a tüntetők megfékezésére. „Voltak jelen rendőrök, de valójában nagyon ellentmondásos helyzet volt, hiszen

a spanyol kormány, a kormányfő és miniszterek is kiálltak a tüntetők mellett, és büszkék voltak arra, hogy kiállnak egy ügy mellett,

ami nyilván érthető is.”

A kerékpáros szakember úgy véli, mindenkinek joga van tüntetni, és valószínűleg a maguk szempontjából igazuk is van a tiltakozóknak, de más tüntetni és megint más mások munkáját tönkretenni, másokat veszélyeztetni.

„Nem tudom elképzelni azt, hogy egy Real Madrid–Barcelona mérkőzésen egyáltalán a zászlókat bevigyék a nézőtérre, nem, hogy a pályára rohanjanak és ott lengessék, és esetleg veszélyeztessék a játékosok testi épségét. Ez ugye elképzelhetetlen a labdarúgásban. Az is elképzelhetetlen, hogy bemennek egy operaelőadásra, és ott tüntetnek az első sorban. Miért gondoljuk azt, hogy egy kerékpárversenyen ez normális?” – tette fel a kérdést.

A hatóság és a politikai vezetés szerinte nem állt a verseny mellé, ez ártott sokat az egész sportágnak. A Vueltával párhuzamosan zajlott Kanadában egy World Tour-verseny, ahol szintén megjelentek tüntetők zászlókkal, de ott jól láthatóan körülvéve, biztonságosan, bár Eisenkrammer Károly szerint egy kerékpárversenyen ennek sincs igazából helye.

Úgy látja, mindenki találhat okot arra, hogy tüntessen, akár egy-egy csapatban, szponzorban is felfedezhetik emberek a világvégét; itt arra utalt, hogy most is szerepel olyan csapat, amelynek a fő támogatója műanyagot gyárt, miközben a kerékpározás a fejekben zöld sportként él.

„Az a legbosszantóbb, hogy ezek a srácok az utóbbi évben mind átestek komoly sérülésen, valaki a halál torkába jött vissza, versenyen és edzéseken is zárás nélküli utakon mennek. Legalább a versenyeken adjuk meg a lehetőséget arra, hogy ne legyenek veszélyben! Szóval nagyon elkeserítő ez a helyzet” – mondta a versenyszervező.

Rohamrendőrök az izraeli csapat jelenléte és a Gázai övezeti háború ellen tiltakozó tüntetők által elhelyezett útakadályok mellett a Vuelta a Espana spanyol országúti kerékpáros körverseny 21., Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres szakaszán Madridban 2025. szeptember 14-én. Fotó: MTI/EPA-EFE/Rodrigo Jiménez

Most arra számít, hogy ennek egyrészt lesznek komoly következményei lesznek a sporton belül, és ilyen többet nem fordulhat elő, másrészt a többi kerékpárversenyen, ha szükséges, a szervezők meghoznak nézőket korlátozó intézkedéseket, a madridi versenyt is meg lehetett volna nézők nélkül tartani, akár csak a Covid alatt.

Saját tapasztalata alapján hangsúlyozta, a Tour de Hongrie szervezése során az az egyik legnagyobb kihívás számukra – azon kívül, hogy idehozzák a világ legnagyobb csapatait, sztárjait –, hogy a magyar nézőket tanítsák meg szurkolni, „szerencsére nagyon jól működik és együttműködnek velünk most már évek óta, hiszen óriási a kockázat”.

„Az országút mellett álló szurkolók előtt elsuhannak a bringások, akik önmagukban vannak 130-150-en, de velük együtt mozog legalább száz vagy ennél több gépjármű, motorok, biztosító járművek, kísérőautók, mentők, rendőrautók, a sebességük belterületen is néha meghaladja a 70-80 km/órát, és mindenki versenylázban ég, versenypályává alakul az országút. Óriási a kockázat akkor is, ha semmilyen atrocitás nincs, csak a szurkolók vannak az út mellett. Mindehhez hozzáteszünk egy ilyen kockázatot, az szerintem teljesen vállalhatatlan. Én most annak szurkolok, hogy a jövőben a kerékpárversenyek mellett csak szurkolókkal kell számolnunk, az is elég kihívás a szervezői oldalról” – foglalta össze Eisenkrammer Károly.