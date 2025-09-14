ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.6
usd:
332.82
bux:
101199.84
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Nem az újpesti focisták napja volt a mai

Infostart / MTI

A másodosztályban szereplő Kecskeméti TE hosszabbítás után 3-2-re nyert az Újpest FC ellen vasárnap a labdarúgó MOL Magyar Kupában, és a legjobb 32 közé jutott.

A KTE a rendes játékidőben Derekas Zoltán és Szabó Alex góljával kétszer is vezetést szerzett, de előbb Horváth Krisztofer, a második félidőben pedig a portugál Iuri Medeíros egyenlített, így következhetett a hosszabbítás.

Aztán a 109. percben Banó-Szabó Bence találatával a hazaiak harmadszor is előnybe kerültek, a tizenegyszeres kupagyőztes Újpest pedig ekkor már nem tudott egyenlíteni.

A harmadik fordulóban az élvonalbeli csapatok közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest is kiesett.

Kezdőlap    Sport    Nem az újpesti focisták napja volt a mai

labdarúgás

újpest fc

magyar kupa

kecskeméti te

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek

Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek
A július elején felfedezett 3I/Atlas a Naprendszeren kívülről érkezett, ezért kezdték el terjeszteni róla, hogy idegenek űrhajója. A Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket. Arról is beszélt az InfoRádióban, hogy az objektum decemberben kerül a legközelelebb a Földhöz, akkor távcsővel is megfigyelhető lesz.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A hétvége folyamán újabb NATO-tagállam, Románia légterét sértették meg orosz drónok. A román védelmi minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket. Az oroszországi Baskírföldön dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat, a Basnyefty telephelyén, az éjszaka folyamán pedigt tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Kirisi létesítményben, miután egy lelőtt drón törmelékei hullottak a területre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris itt a következő kör: ez a Magyar Kupa 4. fordulójának menetrendje

Máris itt a következő kör: ez a Magyar Kupa 4. fordulójának menetrendje

A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kirk suspect 'not co-operating' with authorities, governor says

Kirk suspect 'not co-operating' with authorities, governor says

He adds that "much more evidence and information" will become available once charges are filed in the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 14. 19:55
Kitálható volt, hogy miért cserélték le Kerkez Milost, de itt a hivatalos indoklás
2025. szeptember 14. 19:03
Fradi vereség Romániában
×
×
×
×