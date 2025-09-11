ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
A labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének megnyitóünnepsége, mielőtt megkezdődik az FC Liverpool és a Tottenham Hotspur angol csapatok mérkőzése a madridi Wanda Metropolitano Stadionban 2019. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez

Döntés született a 2027 BL-döntő helyszínéről

Infostart / MTI

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön Madridnak adta a Bajnokok Ligája 2027-es döntőjének rendezési jogát.

A végrehajtó bizottság tiranai ülésén az Atlético Madrid otthonául szolgáló Metropolitano Stadiont jelölték ki, emellett döntés született a női BL 2027-es fináléjának helyszínéről is, annak Varsó lesz a házigazdája, míg a Szuperkupáért Salzburgban küzd majd meg egymással a BL- és az Európa-liga-győztes. Ugyanakkor a testület nem határozott abban az ügyben, hogy olasz és spanyol élvonalbeli mérkőzéseket rendezhetnek-e külföldön.

A 2027-es BL-döntőt eredetileg a milánói San Siróban rendezték volna, de az UEFA tavaly szeptemberben elvette a lehetőséget az olaszoktól, mert semmilyen konkrétumot nem lehetett megtudni a legendás, de már elavultnak számító létesítmény tervezett felújításáról. Azerbajdzsán és Spanyolország jelentkezett Milánó helyére, az UEFA végül a spanyol főváros 2019-es finálénak is otthont stadionját választotta. Jövőre május 30-án a Puskás Aréna látja vendégül az európai klubfutball legfontosabb mérkőzésének résztvevőit. A nőknél az oslói Ullevaal Stadion lesz a mostani BL-idény döntőjének házigazdája.

„A testület megvitatta a spanyol és az olasz szövetség kérelmét, hogy az UEFA engedélyezze egy-egy bajnoki mérkőzés lebonyolítását az országon, sőt, Európán kívül. Ez egy fontos és egyre növekvő kérdés, de a végső döntés meghozatala előtt minden érdekelt fél véleményét kikéri az UEFA, mert európai irányító testületként az ő felelőssége, hogy minden tényezőt figyelembe vegyen” – olvasható a döntés elhalasztásának indoklása arra utalva, hogy Európa-szerte több szurkolói csoport tiltakozott a bajnoki összecsapások külföldi megrendezése ellen.

Az olasz szövetség júliusban engedélyezte, hogy az AC Milan az ausztráliai Perth-ben játsszon a Comóval, míg a spanyol szövetség szintén zöld lámpát adott annak, hogy a Villarreal decemberben az egyesült államokbeli Miamiban fogadja a Barcelonát.

uefa

labdarúgás

bajnokok ligája

madrid

