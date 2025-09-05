A papírforma alapján az egyenes részvételt garantáló első hely megszerzése hatalmas bravúr lenne, mivel a négycsapatos csoport tagja a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugália is.

Ezért Marco Rossi csapatával szemben reálisabb cél – egyben a szövetség részéről kimondott elvárás – a pótselejtezőt érő második hely elérése. Ebben pedig éppen az az Írország lehet a magyarok versenytársa, amelynek vendégeként kezdi meg a nemzeti együttes.

A dublini végeredmény tehát alapjaiban határozza meg a folytatást, mert vereséggel olyan lépéshátrányba kerülnének Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai, hogy – Portugáliát leszámítva – nem maradna hibázási lehetőségük. Döntetlennel valószínűleg az utolsó fordulós budapesti visszavágóra maradna a döntés, győzelem esetén viszont Szoboszlaiék óriási lépést tennének a második hely felé.

Az elmúlt évek eredményei alapján a magyar csapat tekinthető erősebbnek, elvégre a szigetországiak a 2016-os kontinensviadal óta egyetlen világversenyre se jutottak ki, de a két gárda tavaly júniusi barátságos mérkőzése megmutatta, hogy az írek képesek meglepetést okozni. Akkor ugyan a magyar válogatott uralta a találkozót, mégis 2–1-re kikapott a kellemetlen, fizikális, a párharcokat kereső futballt játszó riválistól.

A magyaroknak éppen az ír fővárosban szakadt meg a 14 összecsapáson át tartó veretlenségi sorozatuk, azóta pedig kisebb gödörbe kerültek, ugyanis tavaly nyár óta 15 meccsen mindössze négyszer tudtak nyerni. Sok esetben nem a játék színvonala esett vissza, hanem a helyzetkihasználás és a védelem stabilitása jelentett problémát. Erre volt példa márciusban a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozó, amelyen a magyar csapat egyenrangú partnere volt az ellenfelének, mégis 6-1-es összesítéssel kiesett a másodosztályt jelentő B divízióba.

Ami bizakodásra adhat okot az eredményességet és elöl a jobb hatékonyságot illetően, hogy Varga Barnabás épp olyan jól kezdte a mostani szezont, mint két éve a sikeres Eb-selejtezők során. A Ferencváros középcsatára ugyanis eddig 11 meccsen tízszer talált a kapuba, ez pedig kulcsfontosságú lehet a válogatott számára is. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek egyetlen komoly hiányzója van, mégpedig Schäfer András. Az Union Berlin középpályásának pótlása viszont komoly fejtörést okozhat Rossinak, mert így mindenképpen lesz olyan játékos a pályán, aki eddig keveset, vagy egyáltalán nem játszott a válogatottban, ez pedig kihatással lehet a szervezettségre. Az előző idényben berobbanó Tóth Alex mellett szóba jöhet a Wolfsburgban eddig keveset szereplő Dárdai Bence, az angol stílust remekül ismerő Callum Styles, vagy akár két újonc is, a győri Vitális Milán és a ferencvárosi Ötvös Bence.

Az írek izlandi mestere, Heimir Hallgrímsson is elvesztette az egyik kulcsjátékosát: a holland AZ Alkmaarban nagyszerű formában kezdő csatárra, Troy Parrottra nem számíthat, aki hét mérkőzésen tíz gólt szerzett ebben az idényben.

Az ír–magyar mérkőzés közép-európai idő szerint szombaton 20.45-kor kezdődik a telt házas Aviva Stadionban, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott. A meccs játékvezetője a német Harm Osmers lesz.

A kvartett másik találkozóján a favorit Portugália az örmény csapat otthonába látogat, és bombameglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna Jerevánból.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló (szombat):

Örményország-Portugália, Jereván 18.00

Írország-MAGYARORSZÁG, Dublin 20.45

A csoport további programja:

2. forduló (szeptember 9.):

Örményország-Írország, Jereván 18.00

MAGYARORSZÁG-Portugália, Puskás Aréna 20.45

3. forduló (október 11.):

MAGYARORSZÁG-Örményország, Puskás Aréna 18.00

Portugália-Írország, Lisszabon 20.45

4. forduló (október 14.):

Írország-Örményország, Dublin 20.45

Portugália-MAGYARORSZÁG, Lisszabon 20.45

5. forduló (november 13.):

Örményország-MAGYARORSZÁG, Jereván 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

6. forduló (november 16.):