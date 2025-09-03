ARÉNA
Nagy Zsolt szélső a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. szeptember 3-án. A magyar csapat szeptember 6-án Írország ellen lép pályára Dublinban, három nappal később pedig Portugália együttesét fogadja a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nagy Zsolt: nehéz lesz jó eredményt elérni

Infostart / MTI

Nagy Zsolt, a magyar labdarúgó-válogatott szélsője szerint mindenki tisztában van az írek otthonában sorra kerülő világbajnoki selejtező súlyával.

"Mindenki érzi azt, mekkora súlya ennek a mérkőzésnek. Jó eredményt kell elérnünk, ami nagyon nehéz lesz. Ismerjük az íreket, játszottunk velük, de természetesen az akkori eredményt nem fogadnánk el" - nyilatkozta a telki edzőközpontban tartott szerdai sajtótájékoztatón a Puskás Akadémia futballistája, utalva arra, hogy tavaly júniusban, Dublinban a házigazdák 2-1-re nyertek barátságos mérkőzésen.

"Domináltuk azt a találkozót, többet volt nálunk a labda, egy rendkívül fizikális összecsapás volt.

Nagyon fontos, hogy a védekezésünk végig rendben legyen és ne kövesünk el hibákat"

- hangsúlyozta az NB I előző idényének legjobbjává választott játékos.

A válogatott egyik újonca, Tóth Barna elmondta, amikor tavaly Paksra szerződött, akkor fogalmazódott meg benne először, hogy lehet esélye bekerülni a nemzeti csapatba, idén nyáron pedig már úgy érezte, realitása is lehet a meghívónak.

Megjegyezte, a válogatottnál hasonlóan barátságos légkör uralkodik, mint a tolnaiaknál, azok a játékosok is pozitívan fogadták, akiket korábban nem ismert személyesen.

A 30 éves támadó újságírói kérdésre válaszolva elmondta,

el tudja képzelni, hogy akár Varga Barnabással is együtt legyen a pályán,

hiszen a Ferencváros támadója is jól "működött együtt" korábban Pakson Böde Dániellel. Kiemelte, a veterán gólkirállyal ő is jól megérti magát, azaz tudja, milyen, ha két, fizikálisabb csatár együtt futballozik.

A magyar válogatott az európai vb-selejtező F csoportjának első fordulójában Írország vendége lesz szombaton, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

