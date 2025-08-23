Premier league: Hazai pályán kapott ki a Manchester City

Az Európa-ligában címvédő londoniak az első félidő hajrájában kétszer is betaláltak a walesi Brennan Johnson, illetve a portugál Joao Palhinha révén, a hazaiak pedig hiába játszottak mezőnyfölényben és alakítottak ki több gólhelyzetet, nem tudtak gólt szerezni.
A Tottenham így két kör után százszázalékos és még gólt sem kapott.
Premier League, 2. forduló:
anchester City-Tottenham Hotspur 0-2 (0-2)
később:
Bournemouth-Wolverhampton Wanderers 16.00
Brentford-Aston Villa 16.00
Burnley-Sunderland 16.00
Arsenal-Leeds United 18.30
pénteken játszották:
West Ham United-Chelsea 1-5 (1-3)
vasárnap játsszák:
Crystal Palace-Nottingham Forest 15.00
Everton-Brighton 15.00
Fulham-Manchester United 17.30
hétfőn játsszák:
Newcastle United-Liverpool FC 21.00