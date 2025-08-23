Premier league: Hazai pályán kapott ki a Manchester City

Az Európa-ligában címvédő londoniak az első félidő hajrájában kétszer is betaláltak a walesi Brennan Johnson, illetve a portugál Joao Palhinha révén, a hazaiak pedig hiába játszottak mezőnyfölényben és alakítottak ki több gólhelyzetet, nem tudtak gólt szerezni.

A Tottenham így két kör után százszázalékos és még gólt sem kapott.

Premier League, 2. forduló:

anchester City-Tottenham Hotspur 0-2 (0-2)

később:

Bournemouth-Wolverhampton Wanderers 16.00

Brentford-Aston Villa 16.00

Burnley-Sunderland 16.00

Arsenal-Leeds United 18.30

pénteken játszották:

West Ham United-Chelsea 1-5 (1-3)

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Nottingham Forest 15.00

Everton-Brighton 15.00

Fulham-Manchester United 17.30

hétfőn játsszák:

Newcastle United-Liverpool FC 21.00