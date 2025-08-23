Gyorsaságimotoros-vb: Brazil pole Moto2-ben, spanyol első rajtkocka Moto3-ban a Balatonnál

A Moto3-asok szombat délutáni időmérő edzésén az összetettben negyedik helyen álló Quiles (KTM) 1:46.060 perces idővel bizonyult a legjobbnak és szerezte meg a pole pozíciót. Mellőle az első sorból az argentin Valentin Perrone (KTM) és a vb-pontversenyben második, szintén spanyol Angel Piqueras (KTM) rajtolhat. Az összetett éllovas spanyol Jose Antonio Rueda csak a nyolcadik rajtkockát kaparintotta meg az időmérőn.

Moto2-ben a vb-pontverseny harmadik helyén álló Moreira (Kalex) 1:40.380 perces idővel zárta az élen az időmérőt, mellőle pedig a holland Zonta van Den Goorbergh (Kalex) és az összetett éllovas spanyol Manuel Gonzalez (Kalex) startol majd az első sorból.