ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.79
usd:
337.41
bux:
106542.74
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Boczkó Gábor szövetségi kapitány a világbajnokságra készülő magyar vívóválogatott edzésén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportközpontban 2025. július 17-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Boczkó Gábor: akár 4-5 vívócsapatunk is ott lehet Los Angelesben

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A hat megszerzett érem jó szereplést mutat, jelenleg négy csapatunk is olimpiai kvótát érő helyen áll a világranglistán, és a női törőzőink is reménykedhetnek még – értékelte a tbiliszi világbajnoki szereplést a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya. A szakvezető külön kiemelte Siklósi Gergely idei teljesítményét, hiszen a Honvéd párbajtőrözője két vb-érmet és egy Eb-érmet szerzett, továbbá csaknem húsz év után ő az első magyar férfi párbajtőröző, aki összetett világkupát nyert.

A magyar vívók három ezüst- és három bronzérmet szereztek a július végén rendezett tbiliszi világbajnokságon. Legutóbb 2018-ban fordult elő, hogy aranyérem nélkül tértek haza vb-ről a mienk, viszont nagy fegyvertény, hogy az idei, grúziai világbajnokságon a magyaron kívül más nemzet nem tudott négy érmet nyerni a csapatversenyeken. A júniusi, genovai Eb-n egy arany-, egy ezüst- és három bronzérem volt a magyar mérleg, így összességében kijelenthető, hogy a magyar vívás megtartotta a helyét a legjobbak között.

Boczkó Gábor az InfoRádióban elmondta: szakmai szempontból „abszolút értékes és kiemelkedő” volt a magyarok vb-n nyújtott teljesítménye. Mint fogalmazott, a magyar vívásban alapelvárás, hogy az éppen aktuális világversenyen minél több érmet – és lehetőleg aranyakat is – nyerjenek a küldöttség tagjai. Összességében úgy véli, a hat megszerzett érem jó szereplést mutat, elégedett a dobogós és egyéb helyezések számával, illetve a világbajnokság hozadékaival. A szövetségi kapitány hozzátette: mindig a az olimpia határozza meg a sportág jövőjét és mivoltját, de idén mégiscsak a világbajnokság volt az év fő eseménye. Bizakodásra adhat okot, hogy jelenleg

négy csapatunk is olimpiai kvótát érő helyen áll a világranglistán: a férfi kardozók elsők, a férfi párbajtőrözők és a női kardozók másodikok, a férfi tőrözők pedig hatodikok a rangsorban.

A szakvezető szerint női tőrben is bőven van még esély az olimpiai kvalifikációra.

Boczkó Gábor nagyon örül annak, hogy a férfi tőr szakágban komoly előrelépést sikerült elérni. Szemes Gergő egyéniben 52 év után szerzett magyar vb-érmet, és hozzá hasonlóan a csapat is harmadik lett a grúziai világbajnokságon. A tavalyi, párizsi olimpián Dósa Dániel személyében egyetlen magyar férfi tőröző vett részt, a szövetségi kapitány azonban bízik benne, hogy a válogatott meg tudja őrizni a helyét az első hat között a világranglistán, és akkor csapatban is lesznek tőrvívóink Los Angelesben. Azt gondolja, a Tbilisziben látottak alapján ez egy teljesen reális cél. Felidézte, hogy a magyar férfi tőrcsapat két éve csak a 14. helyen végzett a milánói vb-n, így az olimpiai kvóta közelébe sem kerülhetett. A mostani ranglistahelyezés azonban kedvezőbb lehetőségeket biztosít a világkupákon, hiszen korábban már a nyolc közé kerülésért is nagyon kemény ellenfelek jutottak férfi tőrválogatottunknak, amely a közeljövő nagy versenyein viszont valószínűleg már könnyebb sorsolást kap. Ezzel együtt Boczkó Gábor szerint nem lesz könnyű az olimpiára való kijutás.

Szemes Gergőhöz hasonlóan a párbajtőröző Siklósi Gergely is két éremmel térhetett haza Grúziából: a Honvéd vívója egyéniben és a csapattal is másodikként végzett, ráadásul a tervezett pihenőjét követően parádés szezont zárt, hiszen egyéniben vezeti a világranglistát. A szövetségi kapitány vele kapcsolatban kiemelte, hogy

csaknem húsz év után ő az első magyar férfi párbajtőröző, aki összetett világkupát nyert.

2006-ban éppen Boczkó Gábornak sikerült ez az óriási bravúr.

Siklósi Gergely a tbiliszi vb döntőjében hosszabbításban egyetlen tussal, 10–9-re kapott ki a japán Kano Kokitól, így nem sikerült neki 2019 után ismét egyéni vb-aranyat nyernie. A szövetségi kapitány megfogalmazása szerint centiken múlott az újabb siker, de most a japán versenyző mellé állt a szerencse. Ilyen a sors: a párizsi olimpián a magyar férfi párbajtőrcsapat drámai csatában, szintén aranytussal lett aranyérmes, és akkor éppen Siklósi Gergely vitte be a győztes találatot a Japán elleni döntőben, most Grúziában viszont az a Kano Koki örülhetett a végén, aki a tavalyi ötkarikás játékokon a vesztes csapat tagja volt. Egyéniben egyébként Kano Koki lett az aranyérmes a francia fővárosban, így jelenleg ő az olimpiai és a világbajnoki címvédő is egyben.

Boczkó Gábor is kiemelte a japán párbajtőröző fantasztikus erényeit, így úgy véli, Siklósi Gergelynek nem kell szomorkodnia az ezüst miatt. A szakvezető megjegyezte:

a Honvéd olimpiai bajnok vívója mindig nagyon tudatosan készül és versenyez, a profizmusát és a hozzáállását példamutatónak nevezte.

Bár neki is voltak bizonyos időszakokban hullámvölgyei, sokat tanult azokból az időkből, most már pedig igyekszik a pozitív dolgokat megragadni, és azokat beépíteni a munkájába.

„A sok versenytapasztalat egyfajta érettséget eredményezett. Már nem az a fiatal gyerek, aki feljött Tapolcáról Budapestre, hanem egy érett férfiról beszélünk. Nála és a társainál is nagyon fontos volt az a pont, amikor az említett profi hozzáállás, az élsportolói léttel együtt járó automatizmusok rutinszerűvé váltak az életükben” – fejtegette a szövetségi kapitány.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Boczkó Gábor: akár 4-5 vívócsapatunk is ott lehet Los Angelesben

szövetségi kapitány

vívás

értékelés

boczkó gábor

tőr

tbiliszi

világbajnokság

siklósi gergely

szemes gergő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni

Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni
A washingtoni csúcstalálkozón egy véletlenül bekapcsolva maradt mikrofon rögzítette, amit az amerikai elnök mondott a francia államfőnek: "Putyin meg akar egyezni. Velem akar megegyezni, bármilyen furcsán hangzik is!" Az egymást követő tárgyalások – Trump, Putyin, uniós vezetők és ukrán elnök – nyomán egyes, néha váratlan mondatokból lehet megpróbálni körvonalazni, melyik szereplő milyen álláspontot vett fel.
 

Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy miét kérnek a békéért cserébe

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Épp estére üthet be a durva idő

Épp estére üthet be a durva idő

Szerdán, augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre kell készülni, kora estétől azonban az ország északnyugati felében nő a záporok, zivatarok esélye - írta a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán oldalán.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az energiapiac orosz rulettje: egyetlen negyedóra dönthet a vállalatok sorsáról

Az energiapiac orosz rulettje: egyetlen negyedóra dönthet a vállalatok sorsáról

Az európai villamosenergia-piacot ma már nem csak a nagykereskedelmi árak, hanem a pillanatok alatt megugró vagy éppen mínuszba zuhanó extrém kiegyenlítő igények is formálják. A negyedórás egyensúlytalanságok miatt, amit sokszor a megújulók gyorsan változó termelése okoz, akár néhány perc alatt több ezer eurós ártüskék keletkezhetnek, amelyek egy kisebb energiapiaci szereplőt könnyedén térdre kényszeríthetnek. A jelenség miatt Finnországban már több kiskereskedelmi cég szűnt meg, Svédországban pedig közösségi szélerőműparkok veszítették el profitjuk jelentős részét egy szempillantás alatt. Magyarország sem kivétel: a hazai kiegyenlítőpiacon is egyre gyakoribbak a szélsőséges árkilengések, amelyek rövid idő alatt többszörösére emelhetik a költségeket. Többek között erről is szó lesz az immár hagyományos októberi energetikai csúcsrendezvényünkön, a Portfolio Energy Investment Forum 2025 Konferencián - érdemes minél hamarabb biztosítani a részvételt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jól állunk digitalizáció terén? Nem állunk rosszul, de rá fér az országra a fejlődés

Jól állunk digitalizáció terén? Nem állunk rosszul, de rá fér az országra a fejlődés

A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 15:10
Idegenben különösen veszélyes csapat látogat ma este a Ferencvároshoz
2025. augusztus 19. 13:30
Elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát az egyik legnagyobb ász
×
×
×
×