2025. október 8. szerda Koppány
Szilágyi Áron a legjobb nyolc közé kerülésért vívott asszója után a férfi kardozók fõtábláján a tbiliszi vívó-világbajnokságon 2025. július 25-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Új hír érkezett az újabb műtéten áteső Szilágyi Áron állapotáról

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
Nem volt szükség olyan komoly orvosi beavatkozásra, mint tavaly, így a háromszoros olimpiai bajnok kardozó kisebb pihenő után már százszázalékosan terhelhető – mondta az InfoRádióban a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya. Boczkó Gábor röviden értékelte a párbajtőrözők első Magyar Kupa-fordulóját, és ismertette a menetrendet a vk-szezon kezdetéig.

Kisebb műtétje után néhány héttel már javában készül az új szezonra Szilágyi Áron. Boczkó Gábor az InfoRádióban azt mondta, szerencsére nem volt szükség olyan komoly orvosi beavatkozásra, mint tavaly. A háromszoros olimpiai bajnok kardozó már több éve krónikus gyulladással küzdött Achilles-ínjának csontos tapadásánál, ami a legrosszabb pillanatban lobbant be a párizsi olimpián. Nem sokkal később specialistákkal egyeztetve az operáció mellett döntöttek, a műtétet pedig 2024 szeptemberében végezték el.

A szövetségi kapitány tájékoztatása szerint Szilágyi Áronnak nem kellett sokat kihagynia az újabb műtét után, a szeptemberi, mátraházai alapozó edzőtáborozáson is részt vett, ahol már teljes értékű edzésmunkát tudott végezni, a futógyakorlatokat sem hagyta ki. Ez azt jelenti, hogy csak kisebb pihenőt kellett beiktatnia, most már teljesen rendben van a lába, és Boczkó Gábor megfogalmazása szerint „már százszázalékosan terhelhető” Szilágyi Áron.

Valamennyi fegyvernemet figyelembe véve a szövetségi kapitány szerint általánosságban elmondható, hogy egyes válogatott kerettagok formáján még eléggé meglátszódik, hogy a szezon elejénél tartunk, nem mindenki van a topon, de megítélése szerint ez ilyenkor természetes. A párbajtőrözőknek azért sem kell aggódniuk és kapkodniuk, mert a fudzsejrai világkupát november elejéről elhalasztották 2026 januárjára, így a formaidőzítés tekintetében is ehhez kell majd alkalmazkodni. Boczkó Gábor hozzátette: előrébb tartanak azok, akik a nyári pihenő után hamarabb elkezdték a vívóedzéseket, és ez már versenykörülmények között is látható volt, hiszen október elején Magyar Kupa-fordulót rendeztek Gödöllőn a párbajtőrözőknek.

A szakember úgy fogalmazott, a gödöllői versenyen ugyan születtek meglepetések is, de azért több rutinos vívó is hozta azt, amit tőlük el lehet várni. Optimista a továbbiakat illetően, mert „erős és jó meccseket lehetett látni” a szezonnyitón. A férfiaknál Kovács Gergely, míg a nőknél Dékány Kinga nyerte a gödöllői MK-fordulót. Boczkó Gábor elmondta: mindketten közelebb kerültek ahhoz, hogy szerepet kapjanak a válogatottban, hiszen a ranglista-helyezések alapján döntenek az összeállításról, és a mostani győzelmüknek köszönhetően mindkét fiatal kedvező pozícióban van. A szövetségi kapitány közölte:

Kovács Gergely és Dékány Kinga is nagy lépést tett előre, de még több hazai verseny is lesz a világkupák előtt, így mások is felzárkózhatnak azok közül, akik szóba jöhetnek a férfi és a női párbajtőr-válogatott összeállításánál.

A következő válogatóverseny is egy Magyar Kupa-forduló lesz: október 25-26-án a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban lépnek pástra a párbajtőrözők. A gödöllői és a budapesti MK-verseny eredményei, illetve az aktuális ranglista alapján dől majd el, kik alkothatják a válogatottat a világkupa-sorozat nyitányán, hiszen a már említett fudzsejrai vk-t megelőzi a decemberi, vancouveri verseny.

Siklósi Gergely nem sokat pihent, újabb éremmel gazdagodott

A másik két fegyvernemnél a szövetségi kapitány szerint még inkább érződik a szezon elejei forma. Természetesen már a kardozók és a tőrözők is nagy erőkkel készülnek, és ebben a két szakágban is a válogatóversenyek kerülnek a középpontba a következő hetekben. Boczkó Gábor nagyon várja, hogy újra láthassa vívni a legjobbakat, kíváncsi, hogy ki milyen formát mutat majd, hiszen többeket nem látott a páston a tbiliszi világbajnokság óta.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Siklósi Gergely kihagyta a párbajtőrözők gödöllői MK-fordulóját, de nem sérülés miatt, hanem a katonai világbajnokságon indult. A Honvéd versenyzője a sevillai versenyen egyéniben a negyeddöntőben kiesett, a párbajtőrcsapattal viszont ezüstérmes lett. Siklósi Gergely felkészülése a plusz nemzetközi verseny miatt speciálisan alakult, kevesebbet is pihent, szeptember végén viszont már ő is ott volt a keretedzésen, jelenleg az alapozást végzi.

Ami pedig a vk-szezon nyitánya előtti további programot illeti: a második Magyar Kupa-forduló után a válogatott kerettagok Balatonbogláron edzőtáboroznak, ahol már mindenki teljes erőbedobással fog készülni. Több versenyző Balatonboglárról kel majd útra egyesületével Heidenheimbe, ahol november elején megrendezik a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK).

Új hír érkezett az újabb műtéten áteső Szilágyi Áron állapotáról

