Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

A PSG legutóbb 1997 elején játszott a trófeáért, két mérkőzésen bár, de 9–2-es összesítéssel kapott ki a Juventustól. A Tottenham még sohasem szállt harcba ezért a serlegért.

A kezdő csapatok. PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Barcola – Doué, O. Dembélé, Kvarachelija. Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha, Bentancur, P. Sarr – Kudus, Richarlison, Spence.

Elkezdődött a mérkőzés, meglehetősen erőteljesen kezdett a Spurs. Pedro Porro különösen aktív volt eddig.

Először szaladt el a PSG, Hvicsa Kvarachelija nem találta el a kaput. Helyzet volt.

A franciák eddig 72 százalékban birtokolták a labdát. Egyelőre nem látszik a játékosokon a fáradtság, pedig nagyon rövid volt a nyári szünet. Lehet, hogy nem lesz ez így sokáig.

Nem bővelkedik helyzetekben a mérkőzés, Dembélé próbálkozott, siker nélkül. Ennél jobb játékra számítottak a futballrajongók.

Marquinhos a saját hibáját javítva, bravúrral mentett Mohamed Kudus elől.

A PSG eddig nyolcvan százalékban birtokolta a labdát, mégis a Spurs szerzett vezetést. Micky van de Ven vette be a BL-győztes kapuját. Chevalier kiütötte a labdát, de a holland jó helyen állt.

A 48. percben Romero fejesével megduplázta az angolok előnyét. A hosszan felívelt szabadrúgást viszonyalg tisztán állva, a támadók szempontjából a bal oldalról fejelte a hosszú sarokba. Lucas Chevalier hibázott ennél a gólnál, 0-2.