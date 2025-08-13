ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
UDINE, ITALY - AUGUST 13: Micky van de Ven (2nd L) of Tottenham celebrates after scoring the first goal of his team during the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Friuli Stadium on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by EyesWideOpen/Getty Images)
Nyitókép: EyesWideOpen/Getty Images

Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

Infostart

A Bajnokok Ligáját védő Paris Saint-Germain és az Európa-liga legutóbbi győztese, a Tottenham Hotspur játszik Udinében a 2025–2026-os labdarúgó-idény első jelentős nemzetközi trófeájáért, az UEFA Szuperkupáért.

A PSG legutóbb 1997 elején játszott a trófeáért, két mérkőzésen bár, de 9–2-es összesítéssel kapott ki a Juventustól. A Tottenham még sohasem szállt harcba ezért a serlegért.

A kezdő csapatok. PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Barcola – Doué, O. Dembélé, Kvarachelija. Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha, Bentancur, P. Sarr – Kudus, Richarlison, Spence.

Elkezdődött a mérkőzés, meglehetősen erőteljesen kezdett a Spurs. Pedro Porro különösen aktív volt eddig.

Először szaladt el a PSG, Hvicsa Kvarachelija nem találta el a kaput. Helyzet volt.

A franciák eddig 72 százalékban birtokolták a labdát. Egyelőre nem látszik a játékosokon a fáradtság, pedig nagyon rövid volt a nyári szünet. Lehet, hogy nem lesz ez így sokáig.

Nem bővelkedik helyzetekben a mérkőzés, Dembélé próbálkozott, siker nélkül. Ennél jobb játékra számítottak a futballrajongók.

Marquinhos a saját hibáját javítva, bravúrral mentett Mohamed Kudus elől.

A PSG eddig nyolcvan százalékban birtokolta a labdát, mégis a Spurs szerzett vezetést. Micky van de Ven vette be a BL-győztes kapuját. Chevalier kiütötte a labdát, de a holland jó helyen állt.

A 48. percben Romero fejesével megduplázta az angolok előnyét. A hosszan felívelt szabadrúgást viszonyalg tisztán állva, a támadók szempontjából a bal oldalról fejelte a hosszú sarokba. Lucas Chevalier hibázott ennél a gólnál, 0-2.

Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

A Bajnokok Ligáját védő Paris Saint-Germain és az Európa-liga legutóbbi győztese, a Tottenham Hotspur játszik Udinében a 2025–2026-os labdarúgó-idény első jelentős nemzetközi trófeájáért, az UEFA Szuperkupáért.
