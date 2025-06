Az egykori Real Madrid-világklasszis megint meglepte a világot

Sergio Ramos 1986. március 30-án született, tehát a 40. évében jár. Húszévesen, már a Real Madrid védőjeként már ott járt a németországi világbajnokságon, Klubpályafutása alatt 22 fontos címet nyert a Real Madriddal, két év alatt hármat a PSG-vel, a spanyol válogatottal világ- és kétszeres Európa-bajnok lett. 2005 és 2021 között 180 mérkőzést játszott a spanyol válogatottban, ezzel vezeti hazája örökranglistáját.

Érdekes, hogy a szereplési szám szerinti első tízből (valójában tizenegyből, mert Cesc Fabregas és Fernando Torres holtversenyben tizedik) csupán ketten, David Silva és éppen a Kölyök, azaz Fernando Torres szereztek nála több gólt a spanyol válogatottban. Meglepő, de védő létére tizedik a szerzett gólokat tekintve, csupán hárommal marad el Emílio Butragueñótól, holtversenyben áll egy óriási legendával, (a nála sokkal kevesebb mérkőzést játszott) Alfredo Di Stéfanóval.

Ramos mindig is megosztó személyiség volt, nem rettent vissza a cél érdekében a durvaságoktól sem (a legkirívóbb példa talán a Mohamed Szalah elleni szabálytalansága a 2018-as, kijevi BL-döntőben),

Ramos tartja a rekordot a spanyol élvonal legtöbb „lapot” kapott játékosaként, 191 büntetéssel. 171 sárga lapja éppen úgy csúcs, mint a húsz piros. A másik négy európai elitbajnokságban sincs ilyen sokat büntetett futballista.A Bajnokok Ligájában Ramos 40 sárga és 4 piros lapot gyűjtött, előbbivel rekorder, utóbbival társrekorder. A spanyol válogatottban is ő kapta a legtöbb sárgát, 24-et.

Ennek ellenére talán még az őt utálók sem vitatták, hogy fénykorában a világ legjobbjai közé tartozott a posztján (sőt…), illetve az elmúlt években is csak kevés védő vetekedhetett gólerejével. Daniel Alberto Passarellát és Ronald Koemant szokták vele egy „sorban” emlegetni.

2021-ig játszott a Madridban, majd két évet a Paris Saint-Germainben, egyet pedig a Sevillában, első profi csapatába visszatérve töltött. 2025 elején igazolt a Monterreyhez, a 93-as számot választotta, emlékezve és emlékeztetve a 2014-es BL-döntőben abban a percben fejelt góljára.

Lehet, hogy a következő idényben már 25-ösben játszik? Akkor bólintotta a labdát a Rose Bowlban Yann Sommer kapujába.

