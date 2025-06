Botrány a sakktáblánál: az asztalra csapott a világ legjobbja

Gukesh Dommaraju első klasszikus győzelmét aratta Magnus Carlsen ellen egy norvégiai tornán, miután a norvég nagymester egy ritka hibát vétett időzavarban – írja a Pénzcentrum.

A 19 éves indiai nagymester vasárnap a torna hatodik fordulójában drámai körülmények között győzte le a hosszú ideje világelső Carlsent. A világbajnoki címvédő Gukesh sokáig nyomás alatt játszott, de a játszma végső szakaszában megfordította az állást, kihasználva Carlsen hibáját, amikor mindkét játékos már csak 10 másodperces időpótlékkal rendelkezett.

Magnus Carlsen punches the table in frustration after losing to world champion Gukesh Dommaraju for the first time in a classical game at #NorwayChess today. pic.twitter.com/z0fvYuJsY0