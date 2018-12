Válásáról és a távolabbi terveiről is beszélt Hosszú Katinka

"Nem mindig tudtam erős maradni" - kezdte a Blikknek adott interjút a válására vonatkozó kérdésre adott válasszal Hosszú Katinka. "A nehézségek ugyanakkor megerősítettek, s keményebb lettem, mint valaha voltam. Nagyon hálás vagyok, hogy van nekem az úszás, amely mindig biztos pont volt az életemben, s most is támaszt nyújtott".

Azt mondta, fizikailag nincs problémája, ugyanúgy tud edzeni, mint 15-20 évvel ezelőtt, s a regenerálódás is ugyanúgy megy, mint korábban. "A Világkupán olyan eredményeket értem el, amelyek bizonyítják, hogy a formám kezd a régi lenni".

Petrov Árpáddal, az edzőjével minden jól működik, ennek bizonyítéka, hogy az eredmények is jönnek - monda a sportoló. "Nehéz persze már most kijelenteni, hogy a maximumot hoztuk ki magunkból. Az edzéstervemben sok minden megmaradt, de vannak benne új elemek is, mindenképpen változatosabb lett".

A jövőjére vonatkozó kérdésre így válaszolt: "Most azt mondom, hogy a 2020-as tokiói olimpia után is szeretnék úszni, de majd meglátjuk. Úgy tervezem, hogy a sportág mellett maradok a későbbiekben. A jövőmet a pszichológia irányában is el tudom képzelni, hiszen ez irányú végzettségem van".

Nyitókép: MTI / Czagány Balázs