Magyarországon 2013 óta választható tantárgy és a magyar nemzeti alaptanterv része a sakk. A Sakkpalota és Sakkjátszótér program a világon mindenhol ismert, de Polgár Judit karrierje is jó hívószó, a kettő egyvelegéből bontakozott ki 2016-ban egy együttműködés egy kínai cég és minden idők legjobb női sakkozója között, így most már Kínában is megismerkedhetnek a programmal a gyermekek.

A Sakkjátszótér és Sakkpalota nemcsak óvodás és iskolás korú gyermekeknek szól, hanem pedagógusoknak is, s most bevezetik Kínában - mondta Polgár Judit.

"A cég nagyon lelkes és elszánt, mindent megtesz azért, hogy Kínában is egyre népszerűbb legyen a program, szeptembertől bekerül az oktatási és saját intézményeikbe is"

- tette hozzá.

A tanulást segíti a sakk

Magyarországon már 2013 óta ismert a módszer, így van némi tapasztalat. A gyermekek nagyon aktívak, kreatívak és lelkesek, nem különben a pedagógusok, akik szintén nagyon élvezik az órákat - mesélte Polgár Judit.

Az egésznek az a lényege, hogy pedagógiával keverve, de a sakktáblán történik a játék. Nagyon játékosan és kreatívan, végtelen lehetőségekkel rendelkezik a program - tette hozzá.

"Nem az a lényeg, hogy a gyerekek sakkbajnokok legyenek, és kupát nyerjenek, hanem az, hogy

olyan gondolkodásmódot sajátítsanak el, ahol örömmel, de nagyon aktívan és sok önbizalomnövelő játékkal tudnak fejlődni

- legyen ez írás, koordináció, mozgás, csapatmunka, felelősségvállalás, döntéshozatal, logikus gondolkodás, kombinációs képesség - amit kicsiként, de később felnőttként is tudnak hasznosítani. A legjobb visszajelzés, hogy akik használják, azok jól érzik magukat, miközben fejlődnek" - mesélte Polgár Judit.

Kínában is bevezetik Polgár Judit oktatási sakkprogramját Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a Sakkpalotában résztvevő magyar gyerekek 40 százalékkal jobb eredményt értek el a tantárgyi kompetencia teszteken, s a jövőben az ázsiai országban az óvodás és iskoláskorú gyermekek is megismerkedhetnek vele. Polgár Judit kiemelte: hisz abban, hogy a sakk felhasználása nagyban segít a 21. század generációjának elsajátítani azokat a képességeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a sikeres felnőttkorhoz. A Sakkpalota 2013 óta választható tantárgyként a magyar nemzeti alaptanterv része, már 350 iskolában vezették be, közel 15 ezer gyerekhez jutott el országszerte, és csaknem 1000 tanító végezte el "A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz elnevezésű" 30 órás akkreditált pedagógiai továbbképzést - fejti ki a kommüniké, amely leszögezi: a programban résztvevő tanárok nem sakkot, hanem sakkal tanítanak.

Nyitókép: Pixabay