Éves összevetésben 0,3 százalékkal nőtt a magyar gazdaság 2025-ben – a nap hírei

A gazdaság teljesítménye tavaly 0,3 százalékkal haladta meg az előző évit. Az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben bővült a GDP a 4. negyedévben, 0,2 százalékkal haladta meg az előző negyedévit.

A rezsicsökkentés forrása az orosz energia, amelynek extra profitját a kormány elveszi, és az embereknek adja – fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor azt mondta: a rezsicsökkentés feltétele, hogy legyen orosz olaj és energia. Úgy vélte: Brüsszel az energián keresztül a magyar választásokba is beleszólna.

A Mol stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával. A Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a szénhidrogén-kutatási, nyersolaj-kereskedelmi és technológiai-innovációs együttműködést alapozza meg.

A Tisza egyik fontos célja az euró mielőbbi bevezetése – mondta a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője. Kapitány István a Magyar Hangnak adott interjúban aggasztónak nevezte, hogy jelenleg olyan országok gazdaságai húznak el Magyarország mellett, amelyeket 20 évvel ezelőtt még megelőztünk.

A statisztikák kezdete, 1949 óta nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint tavaly. Magyarország lakossága 2026 első napjára 9 millió 489 ezer főre csökkent. A KSH becsült adatai szerint 2025-ben 72.000 gyerek jött világra, 7,1 százalékkal, kevesebb, mint az előző évben.

A kormány által benyújtott újabb inkasszót is jogellenesnek tartja a főpolgármester. Karácsony Gergely azután közölte ezt, hogy csütörtökön a Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról az elmaradt szolidaritási hozzájárulásra hivatkozva.

Már tart a vendéglátóipart segítő 100 milliárd forintos akcióterv társadalmi egyeztetése és hamarosan a jogszabálymódosítások is megjelennek. A cél a vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása, a feketemunka visszaszorítása.

Veszélyes vegyi anyagokat mutattak ki az unióban termett almákban, köztük a magyar almák 60 százalékában. 12 uniós tagállam 59 vizsgált mintájának 85 százalékában többféle növényvédőszer-maradványt mutatott ki egy friss felmérés. Egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy az élelmiszereken keresztüli úgynevezett peszticid-kitettség felelős lehet a meddőségért, és egyes daganatos betegségekért is.

235 millió forintos bírságot szabott ki az eMAG Magyarországra a Gazdasági Versenyhivatal. A versenyhatóság megállapította, hogy a webáruházat működtető cég tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat.

Bejelentette indulását a Magyar Kétfarkú Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson. A pártnak várhatóan 70-80 egyéni képviselőjelöltje lesz.

Eddig 7 oktatási intézménybe és 9 közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Megnyitották a teherautók előtt a szerb-magyar határátkelőket, miután Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozói feloldották a hétfő óta tartó blokádot. Az Európai Bizottság ugyanis bemutatta új vízumstratégiáját, amely javaslatot tartalmaz a hivatásos teherautó-vezetők schengeni külön vízumának bevezetésére.

A Kreml megerősítette az amerikai elnök kérését a részleges fegyverszünetről. Dmitrij Peszkov azonban nem 7 napos, csak vasárnapig terjedő időszakról beszélt, és megemlítette: Donald Trump cserébe kedvező feltételeket ígért a béketárgyalások lefolytatásához.

Változhat a február 1-jére, Abu-Dzabiba kitűzött ukrán-orosz-amerikai találkozó időpontja és helyszíne az Egyesült Államok és Irán közötti feszült helyzet miatt – közölte az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij megerősítette, területi kérdésekben még nem született kompromisszum. Visszautasította az orosz elnök moszkvai meghívását, és Vlagyimir Putyin sem készül Kijevbe látogatni.

Az ukrajnai nukleáris baleset kockázatának növekedésére figyelmeztetett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. A bécsi rendkívüli ülésen tizenkét ország jelezte a megemelkedett kockázatokat.

Két feltételt fogalmazott meg Iránnal szemben az amerikai elnök, ha az ország el akarja kerülni az újabb csapásokat. Donald Trump azt közölte, hogy Teheránnak le kell mondania az atomfegyverekről, valamint abba kell hagynia a tüntetők lemészárlását. Ha ez a két feltétel teljesül, akkor nem rendel el katonai beavatkozást az ország ellen.

Az amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt. Donald Trump rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését azokkal az országokkal szemben, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak Kubának.

Kevin Warsht jelöli az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed élére az amerikai elnök. Donald Trump ezt a közösségi oldalán jelentette be. A jelenlegi elnök, Jerome Powell mandátuma 2026 májusában jár le.

Az Egyesült Államokban megállapodott a Fehér Ház és a Demokrata Párt a részleges kormányzati leállás elkerüléséről. Az egyezség szerint a szövetségi kormány túlnyomó részének finanszírozását szeptemberig biztosítják, miközben a Belbiztonsági Minisztérium működését egyelőre két hétre hosszabbítják meg.

Az ENSZ pénzügyi összeomlásától tart a világszervezet főtitkára az elmaradt tagállami befizetések miatt. Antonio Guterres a nagyköveteknek küldött levélben úgy fogalmaz: a válság egyre mélyül, veszélyezteti a programok megvalósítását és a pénzügyi helyzet tovább romlik majd. Az Egyesült Államok állná az ENSZ költségvetésének 22 százalékát, de jelenleg csaknem 1,5 milliárd dollárral adós.

Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, ez év decemberétől vagy a következő év márciusától. A férfiak számára 75 napos lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre. Eközben Ausztriában népszavazást tartanának a kötelező katonai szolgálat időtartamának meghosszabbításáról.

Meghalt Kőszegi Imre jazz dobos. A Liszt Ferenc-díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett művész 81 éves volt.