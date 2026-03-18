2026. március 18. szerda Ede, Sándor
2018. június 28-án a vatikáni Szent Péter-bazilikában készített kép Giovanni Angelo Becciu olasz bíborosról, a vatikáni Szentek Ügyeinek Kongregációjának prefektusáról, aki 2020. szeptember 24-én lemondott tisztségéről és bíborosi címéről. Olasz sajtóértesülések szerint a háttérben londoni ügyként ismertté vált korrupciógyanús ügylet állhat, amely Becciut közvetetten érinti.
Sikkasztás a Vatikánban – Újrakezdik a történelmi pert

Infostart / MTI

A vatikáni fellebbviteli bíróság a jogi eljárás során történt mulasztások miatt semmisnek ítélte az Angelo Becciu bíborossal és társaival szembeni elsőfokú tárgyalást, és az eljárás megismétlését rendelte el kedden.

A bíróság elfogadta a vádlottak fellebbezését, miszerint első fokon több mulasztás történt, ami megsértette a védelemnek biztosított jogokat.

A fellebbviteli bíróság az eljárás megismétlését rendelte el, ami többek között a bizonyítékok újbóli értékelését, a tanúk újbóli meghallgatását jelenti. A bíróság ezen kívül elrendelte, hogy a vatikáni ügyész nyújtsa be újra a per teljes dokumentációját, amely első fokon több ponton is hiányosnak bizonyult.

A jogi döntés az eddig is lassan haladó Becciu-per további elhúzódásához vezet. A bíróság június 22-re tűzte ki perfelújítás első ülését.

Angelo Becciu bíborost, a szentszéki államtitkárság harmadik számú vezetőjét, a vatikáni első fokú bíróság 2023 decemberében öt év hat hónap börtönbüntetésre ítélte sikkasztás vádjával. Nyolcezer euró bírságot szabtak ki rá, és eltiltották a vatikáni hivatalviseléstől.

A Becciu-per volt az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítéltek el gazdasági bűncselekményért, és először történt meg, hogy a vatikáni bíróságon világi bírók alkotta testület döntött egyházi személy ügyében.

A per már eddig is a leghosszabb és legösszetettebb bírósági eljárásnak számított a Szentszék történetében. Az első fokú perben tíz személyt és négy vállalkozást vádoltak hivatali visszaéléssel, sikkasztással, pénzmosással, csalással.

A most 78 éves bíborossal szemben 2021 nyarán indult per a többi között egy Londonban több mint 300 millió fontért vásárolt ingatlan szövevényes adásvételét érintette. A londoni Knightsbridge negyedben található, egykor a Harrods üzletház raktáraként használt ingatlan egy részét a Vatikán 2014-ben vásárolta meg Raffaele Mincione olasz üzletembertől, majd 2018-ban az egész épület a Szentszék tulajdonába került.

Mincione az ingatlanvásárlás idején a szentszéki államtitkárság üzleti tanácsadójaként dolgozott, és mint kiderült, több mint 200 milliárd eurós vatikáni alap kezeléseért felelt, köztük a Vatikánba érkező adományokból származó összegek is. Mincione a rábízott forrásokból üzlettársaival együtt először felvásárolta, majd tovább adta a Vatikánnak a londoni ingatlant.

A Vatikán 2022-ben végül eladta az épületet jelentős veszteséggel.

Ferenc pápa 2020 szeptemberében elfogadta Becciu bíboros lemondását a szentté avatási kongregáció éléről. Angelo Becciu megtarthatta bíborosi címét, de elveszítette az azzal járó jogokat.

A pápa engedélyezte a bíborosnak, hogy részt vegyen a 2022-es bíborosi tanácskozáson, a konzisztóriumon. A Ferenc pápa halálát követő pápaválasztáson 2025 májusában azonban nem vett részt.

A fellebbviteli bíróság mostani döntésével az Angelo Becciu elleni korábbi ítélet érvényét veszíti.

Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba
Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Jön a hét legfontosabb napja - Ma sok minden eldől a piacokon

Jó hangulatban indul a szerda a globális tőzsdéken: az ázsiai piacok emelkednek, és a határidős indexek alapján Európában is pluszban kezdődhet a kereskedés. Amerikában szintén erős nyitás körvonalazódik. A nap során több fontos makroadat is érkezik, köztük az amerikai termelői infláció és az olajkészletek alakulása, a befektetők figyelme azonban elsősorban a Federal Reserve esti kamatdöntésére irányul.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 18.)

A Pénzcentrum 2026. március 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US unleashes powerful bombs on Iran's missile sites as Tehran vows retaliation for security chief's death

The military says it used "deep penetrator munitions" to hit Iran's missile sites along the Strait of Hormuz, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

2026. március 18. 07:34
Keresztények megölésével fenyegetőzött a TikTokon
2026. március 18. 07:11
Málta nemzetközi segítségért kiállt egy orosz hajó miatt
