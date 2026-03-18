Sikkasztás a Vatikánban – Újrakezdik a történelmi pert

A bíróság elfogadta a vádlottak fellebbezését, miszerint első fokon több mulasztás történt, ami megsértette a védelemnek biztosított jogokat.

A fellebbviteli bíróság az eljárás megismétlését rendelte el, ami többek között a bizonyítékok újbóli értékelését, a tanúk újbóli meghallgatását jelenti. A bíróság ezen kívül elrendelte, hogy a vatikáni ügyész nyújtsa be újra a per teljes dokumentációját, amely első fokon több ponton is hiányosnak bizonyult.

A jogi döntés az eddig is lassan haladó Becciu-per további elhúzódásához vezet. A bíróság június 22-re tűzte ki perfelújítás első ülését.

Angelo Becciu bíborost, a szentszéki államtitkárság harmadik számú vezetőjét, a vatikáni első fokú bíróság 2023 decemberében öt év hat hónap börtönbüntetésre ítélte sikkasztás vádjával. Nyolcezer euró bírságot szabtak ki rá, és eltiltották a vatikáni hivatalviseléstől.

A Becciu-per volt az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítéltek el gazdasági bűncselekményért, és először történt meg, hogy a vatikáni bíróságon világi bírók alkotta testület döntött egyházi személy ügyében.

A per már eddig is a leghosszabb és legösszetettebb bírósági eljárásnak számított a Szentszék történetében. Az első fokú perben tíz személyt és négy vállalkozást vádoltak hivatali visszaéléssel, sikkasztással, pénzmosással, csalással.

A most 78 éves bíborossal szemben 2021 nyarán indult per a többi között egy Londonban több mint 300 millió fontért vásárolt ingatlan szövevényes adásvételét érintette. A londoni Knightsbridge negyedben található, egykor a Harrods üzletház raktáraként használt ingatlan egy részét a Vatikán 2014-ben vásárolta meg Raffaele Mincione olasz üzletembertől, majd 2018-ban az egész épület a Szentszék tulajdonába került.

Mincione az ingatlanvásárlás idején a szentszéki államtitkárság üzleti tanácsadójaként dolgozott, és mint kiderült, több mint 200 milliárd eurós vatikáni alap kezeléseért felelt, köztük a Vatikánba érkező adományokból származó összegek is. Mincione a rábízott forrásokból üzlettársaival együtt először felvásárolta, majd tovább adta a Vatikánnak a londoni ingatlant.

A Vatikán 2022-ben végül eladta az épületet jelentős veszteséggel.

Ferenc pápa 2020 szeptemberében elfogadta Becciu bíboros lemondását a szentté avatási kongregáció éléről. Angelo Becciu megtarthatta bíborosi címét, de elveszítette az azzal járó jogokat.

A pápa engedélyezte a bíborosnak, hogy részt vegyen a 2022-es bíborosi tanácskozáson, a konzisztóriumon. A Ferenc pápa halálát követő pápaválasztáson 2025 májusában azonban nem vett részt.

A fellebbviteli bíróság mostani döntésével az Angelo Becciu elleni korábbi ítélet érvényét veszíti.