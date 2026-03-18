2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Tûzoltók és mentõalakulatok tagjai egy izraeli rakétatámadás következtében összedõlt lakóház romjai között Bejrútban 2026. március 18-án. A libanoni fõvárost hajnalban ért izraeli légitámadásokban legkevesebb hatan életüket vesztették és 24-en megsebesültek. Az Irán elleni amerikai-izraeli háború február 28-i kezdete után kiújultak az Izrael és az Irán-barát libanoni síita szervezet, a Hezbollah közötti harcok.
Nyitókép: MTI/AP/Huszein Malla

Halál és káosz Libanonban: Izrael megkezdte a Hezbollah célpontjainak támadását

Infostart / MTI

Hatan meghaltak és legalább 24-en megsebesültek a libanoni főváros, Bejrút központját szerda hajnalban érő izraeli légitámadásokban a helyi hatóságok előzetes beszámolója szerint, ezzel egy időben Izrael megkezdte a dél-libanoni Türosz (Szúr) régió bombázását is, miután kiadott egy evakuálási parancsot, amely pánikot keltett.

Libanoni médiaértesülések szerint az egyik légitámadás a bejrúti Zukak el-Blat nevű központi városrészben található lakást érte, amely otthont adott az Iráni-barát síita Hezbollah szervezethez kapcsolódó Al-Kard Al-Hassan pénzügyi társaság fiókjának.

A helyi média szerint egy másik támadás, ugyancsak a városközpontban, egy sűrűn lakott területet ért, amelyet Izrael már bombázott a Hezbollah elleni 2024-es háború során.

A libanoni egészségügyi minisztérium legalább hat halottról és 24 sérültről számolt be. „A helyszínen emberi maradványokat is találtak, amelyek személyazonosságát DNS-vizsgálatokkal fogják megállapítani” – írta a tárca közleményében.

Az AFP francia hírügynökség tévéfelvételein az volt látható, hogy füst emelkedik ki Bejrút központjának egy másik negyedéből, Basúrából, amelyre az izraeli hadsereg korábban evakuálási parancsot adott ki.

Az izraeli hadsereg szerdán azt is bejelentette, hogy „megkezdte a Hezbollah terrorista célpontjainak támadását” a dél-libanoni Türosz térségében, „válaszul az Izrael állam felé indított rakétákra”.

Az UNESCO világörökség részét képező kikötővárosban pánikot keltett az az izraeli bejelentés, hogy „erőteljesen fog fellépni”, és a város szinte teljes lakosságának elrendelte az evakuálását. A lakosok ekkor hirtelen menekülni kezdtek, miközben hatalmas forgalmi dugók keletkeztek – közölte az AFP-vel Bilal Kasmar, Türosz körzet katasztrófavédelmi egységének médiakoordinátora.

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Óriásbombákat vetett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében

Lemondott az amerikai Terrorizmusellenes Központ vezetője

Donald Trump európai „hálátlanságról” ír

Ma, azaz március 18-án 16 órakor lejár a regisztrációs határidő azok számára, akik magyarországi lakcím nélkül szeretnének levélben szavazni az áprilisi országgyűlési választáson. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint eddig már közel 492 ezren szerepelnek a névjegyzékben - számolt be a MTI.

A forint folytatni tudta a felívelését a devizapiacon, mindhárom vezető devizapárban erősödést jelentettek.

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

2026. március 18. 08:09
Berlin repterének mára vége is
2026. március 18. 07:57
Találat ért egy iráni atomerőművet
