Berlin repterének mára vége is

Reggel 5-től éjfélig tartó sztrájk bénítja szerdán a Berlin-Brandenburg repülőteret, a Verdi felhívására a dolgozók – mintegy 500 – munkabeszüntetése miatt gyakorlatilag leáll a légiforgalom, járatok százai rekednek a földön, 57 ezer utas károsul – írja a Bildre hivatkozva az Index.

Bár a biztonsági ellenőrzések, a check-in és a poggyászkezelés nem részei a munkabeszüntetésnek, a sztrájk mégis megbénítja a forgalmat. Ennek oka, hogy a repülőtéri dolgozók kulcsfontosságú területeken dolgoznak: ők biztosítják a kifutópályák világítását, a „Follow me” járművek működését, valamint a tűzoltóságot is. Ha ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre, a repülőgépek nem szállhatnak le, és csak saját felelősségre indulhatnának el – amit a légitársaságok értelemszerűen nem vállalnak.

A háttérben közben zajlanak a bértárgyalások, de a szakszervezet egyelőre nem fogadja el az ajánlatot. A következő egyeztetést március 25-re tűzték ki. Az asztalon lévő jelenlegi javaslat szerint

júliustól 1 százalék,

2027 júliusától 1,5 százalék,

2028 májusától pedig további 1 százalék növekedés következne.

Ezt a szakszervezet komolytalannak tartja, 6 százalékos, illetve legalább havi 250 eurós béremelést követel.