2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Hosszú expozícióval készült fotó egy repülőtéren felszálló repülőről / Clearing the runway for the next one, and the next one, and the next one...
Nyitókép: Paco Alcantara/Getty Images

Berlin repterének mára vége is

Infostart

Éjfélig sztrájkol mintegy 500 ember, ez elég is szinte mindenre. De a béremelés kieszközlésére is?

Reggel 5-től éjfélig tartó sztrájk bénítja szerdán a Berlin-Brandenburg repülőteret, a Verdi felhívására a dolgozók – mintegy 500 – munkabeszüntetése miatt gyakorlatilag leáll a légiforgalom, járatok százai rekednek a földön, 57 ezer utas károsul – írja a Bildre hivatkozva az Index.

Bár a biztonsági ellenőrzések, a check-in és a poggyászkezelés nem részei a munkabeszüntetésnek, a sztrájk mégis megbénítja a forgalmat. Ennek oka, hogy a repülőtéri dolgozók kulcsfontosságú területeken dolgoznak: ők biztosítják a kifutópályák világítását, a „Follow me” járművek működését, valamint a tűzoltóságot is. Ha ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre, a repülőgépek nem szállhatnak le, és csak saját felelősségre indulhatnának el – amit a légitársaságok értelemszerűen nem vállalnak.

A háttérben közben zajlanak a bértárgyalások, de a szakszervezet egyelőre nem fogadja el az ajánlatot. A következő egyeztetést március 25-re tűzték ki. Az asztalon lévő jelenlegi javaslat szerint

  • júliustól 1 százalék,
  • 2027 júliusától 1,5 százalék,
  • 2028 májusától pedig további 1 százalék növekedés következne.

Ezt a szakszervezet komolytalannak tartja, 6 százalékos, illetve legalább havi 250 eurós béremelést követel.

repülőtér

berlin

repülés

Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

Fontos határidő jár ma le: még lehet regisztrálni, ha így szeretne szavazni a választáson

Ma, azaz március 18-án 16 órakor lejár a regisztrációs határidő azok számára, akik magyarországi lakcím nélkül szeretnének levélben szavazni az áprilisi országgyűlési választáson. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint eddig már közel 492 ezren szerepelnek a névjegyzékben - számolt be a MTI.

Tovább szárnyal a forint: már csak rossz emlék a múltkori bezuhanás?

A forint folytatni tudta a felívelését a devizapiacon, mindhárom vezető devizapárban erősödést jelentettek.

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

