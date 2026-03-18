Juhász Dorka az isztambuli álomcsapatban

A nemzetközi szövetség beszámolója szerint a Galatasaray 26 éves légiósa a hatcsapatos tornán meccsenként átlagosan 18 pontot dobott, leszedett 9 lepattanót, 1,8 gólpasszt adott és 1 dobást blokkolt.

Juhász mellett a torna legértékesebb játékosának (MVP) választott ausztrál Sami Whitcomb, a török Kennedy Burke, a japán Jamamoto Maj és a kanadai Aaliyah Edwards alkotja az All Star-csapatot.

A magyarok kedd este a házigazda törökök legyőzésével a második helyen végeztek az isztambuli hatosban, ezzel harcolták ki a berlini vb-szereplést. A magyar válogatott 28 esztendő után léphet újra pályára világbajnokságon.