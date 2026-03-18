ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.92
usd:
336.39
bux:
123588.03
2026. március 18. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Juhász Dorka a nõi kosárlabda-világbajnokság selejtezõ tornáján játszott Magyarország - Argentína mérkõzésen az isztambuli Turkcell Kosárlabda Fejlesztõ Központban 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Juhász Dorka az isztambuli álomcsapatban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar válogatott centere, Juhász Dorka, bekerült az Isztambulban rendezett női kosárlabda világbajnoki selejtező álomcsapatába.

A nemzetközi szövetség beszámolója szerint a Galatasaray 26 éves légiósa a hatcsapatos tornán meccsenként átlagosan 18 pontot dobott, leszedett 9 lepattanót, 1,8 gólpasszt adott és 1 dobást blokkolt.

Juhász mellett a torna legértékesebb játékosának (MVP) választott ausztrál Sami Whitcomb, a török Kennedy Burke, a japán Jamamoto Maj és a kanadai Aaliyah Edwards alkotja az All Star-csapatot.

A magyarok kedd este a házigazda törökök legyőzésével a második helyen végeztek az isztambuli hatosban, ezzel harcolták ki a berlini vb-szereplést. A magyar válogatott 28 esztendő után léphet újra pályára világbajnokságon.

Kezdőlap    Sport    Juhász Dorka az isztambuli álomcsapatban

kosárlabda

magyar válogatott

álomcsapat

világbajnoki selejtező

juhász dorka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Majkopot támadta Ukrajna, elakadtak a béketárgyalások - Szerdai híreink az ukrán frontról, percről percre

Dróntámadás érte Majkopot, Adigeföld székhelyét, Oroszország területén. Moszkva Kurszkot és Odesszát támadta nagy hatótávolságú fegyverekkel. Nagyon úgy fest, hogy az iráni háború miatt a béketárgyalások egyelőre elakadtak - Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy a közel-keleti háború miatt nem tudják folytatni az egyeztetéseket. Az orosz hadsereg közben Kosztyantynivka, Huljajpole és Pokrovszk térségében támad nagy erőkkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hosszú évek után újranyit a Balaton kedvelt élményfürdője: abszurd titkot rejtenek a medencék

Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő - de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges logisztikai megoldás áll: a Balatonnál ugyanis továbbra sincs termálvíz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×