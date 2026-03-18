Infostart.hu
eur:
387.5
usd:
336.2
bux:
124411.93
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az izraeli biztonsági erõk tagjai a helyszínen egy iráni légicsapást követõen a Tel-Aviv melletti Ramat Gan városban 2026. március 18-án. A támadásban egy idõs házaspár életét vesztette. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontokat.
Nyitókép: MTI/AP/Ohad Zwigenberg

A nappali közepén robbant az iráni kazettás rakét

Infostart / MTI

Izraelben megölt egy idős házaspárt egy becsapódó iráni rakéta kedd éjszaka a Tel-Aviv melletti Ramat Gan városban – jelentette a mentőszolgálat.

A hetven év körüli házaspár nappali szobájának közepén robbant fel egy iráni kazettás rakéta, miután áttört az épület tetején. Az első vizsgálatok szerint a párnak nem volt ideje eljutni az óvóhelyre. További öt ember más becsapódásoknál sebesült meg, Kafr Kaszimban, Petach Tikvában és Bné Brakban.

Éjszaka az ország középső részén több mint tíz helyen értek földet iráni rakéták vagy azok levegőben megsemmisített maradványai. Anyagi kár keletkezett Tel-Aviv központi vasútállomásában is, ezért egyelőre az egész országban leállították a vonatokat. A vasúttársaság közleménye szerint megrongálódtak az állomás peronjai. Vonatpótló buszok közlekednek az ország északi része és a repülőtér felé. Tüzek törtek ki többek közt Holonban és egy faluban az ország központi részében.

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edrai több evakuációs figyelmeztetést adott ki Dél-Libanonra, és a légierő támadást indított Türosz város ellen. Bejrútot éjszaka háromszor támadták izraeli vadászgépek.

A háború kezdete óta Izraelben tizennégy ember halt meg iráni rakétatalálatok következtében, közülük négyen kazettás rakéták miatt. Ketten óvóhely felé sietve vesztették életüket.

Kezdőlap    Külföld    A nappali közepén robbant az iráni kazettás rakét

izrael

irán

közel-kelet

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

Halál és káosz Libanonban: Izrael megkezdte a Hezbollah célpontjainak támadását

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Óriásbombákat vetett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében

Lemondott az amerikai Terrorizmusellenes Központ vezetője

Donald Trump európai „hálátlanságról” ír

VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Németországból üzentek az UniCreditnek a Commerzbank ügyében

Hessen tartomány miniszterelnöke felszólította az olasz UniCreditet, hogy tegyen konkrét ajánlatot a Commerzbankra, és tisztázza a német bankkal kapcsolatos szándékait - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos támadást intézett Irán Izrael ellen: soha nem lesz vége a durva háborúnak?

Irán kazettás bombákkal támadta Tel-Avivot Ali Laridzsáni biztonsági főnök meggyilkolása miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 08:20
Halál és káosz Libanonban: Izrael megkezdte a Hezbollah célpontjainak támadását
2026. március 18. 08:09
Berlin repterének mára vége is
×
×