A helyi bíróság Nyugat-Franciaországban felszólított egy nyugdíjas házaspárt, hogy bontsa le otthona egy részét, ugyanis egy évtizedekkel ezelőtti földhivatali hiba miatt az ingatlan egy része jogilag a szomszédos telekhez tartozik – írja a 24.hu a Newsweek cikke alapján.

Didier és Maryline Gautier az 1980-as évek eleje óta élnek Trélazé településén található házukban, de tavaly decemberben az angers-i bíróság úgy határozott, fél éven belül el kell bontaniuk az ingatlan központi részét, egy nagyjából 10 négyzetméteres részt.

A vitatott területen található a házaspár konyhája és mosdója is, és a bontással gyakorlatilag ketté kellene vágniuk a házat.

A Gautier házaspár fokozatosan újította fel az 1981-ben megvásárolt házat, majd az 1990-es évek elején megvett néhány szomszédos építményt is, köztük egy régi nyúlólat, valamint az épületek között húzódó keskeny átjárót is, aminek a helyén bővítették az ingatlanokat. A bővítéshez megkapták az építési engedélyt a helyi önkormányzattól.

A szomszédos ingatlan tulajdonosa 2015-ben meghalt, és ekkor jöttek a gondok. A szomszéd telkét ugyanis eladták, az új tulajdonos pedig kiderítette, hogy az a terület, amelyen a házaspár bővítette az ingatlanát, nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Vélhetően földmérési hiba történt, de emiatt a terület jogilag továbbra is a szomszédos telekhez tartozik.

Az új szomszéd 2018-ban beperelte a Gautier házaspárt, de ítéletet csak tavaly decemberben hoztak az ügyben, melynek értelmében 17 ezer euró kártérítést is kell fizetnie a nyugdíjas párnak. Ha hat hónapon belül nem tesznek eleget a bontási kötelezettségnek, napi szintű bírságot róhatnak ki rájuk.