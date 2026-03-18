2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: Pixabay

Ketté kell vágnia a házát egy nyugdíjas párnak

Infostart

Az elhunyt szomszéd telkét eladták, az új tulajdonos pedig kiderítette, hogy az a terület, amelyen a házaspár bővítette az ingatlanát, nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

A helyi bíróság Nyugat-Franciaországban felszólított egy nyugdíjas házaspárt, hogy bontsa le otthona egy részét, ugyanis egy évtizedekkel ezelőtti földhivatali hiba miatt az ingatlan egy része jogilag a szomszédos telekhez tartozik – írja a 24.hu a Newsweek cikke alapján.

Didier és Maryline Gautier az 1980-as évek eleje óta élnek Trélazé településén található házukban, de tavaly decemberben az angers-i bíróság úgy határozott, fél éven belül el kell bontaniuk az ingatlan központi részét, egy nagyjából 10 négyzetméteres részt.

A vitatott területen található a házaspár konyhája és mosdója is, és a bontással gyakorlatilag ketté kellene vágniuk a házat.

A Gautier házaspár fokozatosan újította fel az 1981-ben megvásárolt házat, majd az 1990-es évek elején megvett néhány szomszédos építményt is, köztük egy régi nyúlólat, valamint az épületek között húzódó keskeny átjárót is, aminek a helyén bővítették az ingatlanokat. A bővítéshez megkapták az építési engedélyt a helyi önkormányzattól.

A szomszédos ingatlan tulajdonosa 2015-ben meghalt, és ekkor jöttek a gondok. A szomszéd telkét ugyanis eladták, az új tulajdonos pedig kiderítette, hogy az a terület, amelyen a házaspár bővítette az ingatlanát, nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban.

Vélhetően földmérési hiba történt, de emiatt a terület jogilag továbbra is a szomszédos telekhez tartozik.

Az új szomszéd 2018-ban beperelte a Gautier házaspárt, de ítéletet csak tavaly decemberben hoztak az ügyben, melynek értelmében 17 ezer euró kártérítést is kell fizetnie a nyugdíjas párnak. Ha hat hónapon belül nem tesznek eleget a bontási kötelezettségnek, napi szintű bírságot róhatnak ki rájuk.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?

A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

2026. március 18. 04:48
Balesetveszély: ezekből az autókból a legrosszabb a kilátás
2026. március 18. 04:36
Ijesztő jelenet a pályán: brutális szél borította fel a kamiont – videó
