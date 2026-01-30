ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek Martina
Egy nő a bankkártyájával a kezében válogat egy webáruház kínálatából.
Nyitókép: Pexels

Erről tudnia kell, ha az eMAG-ról vásárolt, 235 millióról van szó

Infostart

Nem ez az első alkalom, hogy az eMAG kihúzza a gyufát a Gazdasági Versenyhivatalnál. A hatóság több jogsértést is megállapított: a webáruház tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat.

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben. Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott – írja közleményében a GVH.

A hivatal Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég

  • a 2023. július 25-28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;
  • 2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;
  • 2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában, hogy a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;
  • 2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Mindemellett a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is.

E tekintetben a GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Mindezt figyelembe véve a GVH Versenytanácsa összesen 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amit 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

Emellett a GVH megfelelési jellegű intézkedések végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot, amely magában foglalja egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési program kidolgozását és bevezetését, valamint a szállítási becslések rendszerének és a szállítási határidővel kapcsolatos tájékoztatásoknak a továbbfejlesztését, továbbá az utánvételi díj feltüntetésének egyértelműbbé tételét.

A GVH 2021-ben már vizsgálta az eMAG akciótartási gyakorlatát, melynek eredményeként – 200 millió forintos pénzbírság mellett – mintegy 4 milliárd forint értékű jóvátételi vállalásainak végrehajtására kötelezte az eljárás alá vont vállalkozásokat. A vállalások teljesítését értékelő utóvizsgálat során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG kötelezettségeit hiányosan teljesítette, ezért a GVH Versenytanácsa további 50 millió forintos bírsággal sújtotta a vállalkozást. 2025 februárjában a nemzeti versenyhatóság újabb utóvizsgálatot indított az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben. Ez az eljárás jelenleg is folyamatban van.

