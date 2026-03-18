ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
336.48
bux:
122537.07
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Rho Ophiuchi and Antares region
Nyitókép: CHAO FU/Getty Images

Rábukkantak a pokolra – ilyennel még nem volt dolga a csillagászoknak

Infostart

Csillagászok azonosítottak egy olvadt lávából álló bolygót, ami egy eddig ismeretlen bolygótípus létezésére utal.

A mintegy 35 fényévnyire található L98-59d néven ismert bolygó körülbelül 1,6-szor nagyobb a Földnél és egy kis vörös csillag körül kering. A csillagászok korábban úgy gondoltál, hogy a megfigyelt bolygót egy mély, folyékony vízből álló óceán lepi, de a legújabb elemzések azt sugallják, hogy valami egészen másról lehet szó – idézi a Portfolio a The Guardian cikkét.

Az égitest úgynevezett globális magmaóceánnal rendelkezik, ami a felszín alatt több ezer kilométer mélyre nyúlhat, sőt, maga a bolygó magja is olvadt állapotban lehet.

Harrison Nicholls, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa szerint az egész bolygó „pépes, olvadt állapotban lehet, olyan, mint a melasz”. Hőmérséklete megközelítheti az 1900 Celsius-fokot, a közeli bolygók árapályereje pedig hatalmas hullámokat kelthetnek a magmaóceánon. Légköre kén-hidrogénben gazdag amit korábban a James Webb űrteleszkóp mérései is már igazoltak. A felsorolt körülmények pedig meglehetősen távol állnak az életre alkalmas körülményektől – olvasható.

Az L98-59d-ről szóló tanulmány szerint – ami a Nature Astronomy folyóiratban jelent meg –

az, hogy a bolygó légköre kénben gazdag, nem összeegyeztethető sem a kőzetbolygó, sem az óceánbolygó kategóriával, vagyis a bolygó méretéhez hagyományosan társított két típussal.

Ezek egyike sem lenne képes közel ötmilliárd éven át fenntartani a kéntartalmú légkört.

A legújabb kutatás fejlett számítógépes szimulációkkal rekonstruálta az égitest történetét a keletkezésétől napjainkig. Az eredmények alapján a mélyben húzódó magmaóceán képes raktározni és megőrizni azokat a gázokat, amelyeket más fizikai folyamatok egyébként már rég eltávolítottak volna.

Az eredmények szerint az olvadt világok az eddig gondoltnál jóval gyakoribbak lehetnek az exobolygók között. Ez óvatosságra inti a kutatókat, ugyanis egyes, úgynevezett lakható zónában keringő égitestek valójában nem feltétlenül alkalmasak az élet számára, mert azok teljesen olvadt állapotban lehetnek.

Kezdőlap    Tudomány    Rábukkantak a pokolra – ilyennel még nem volt dolga a csillagászoknak

csillagászat

bolygó

világűr

láva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 05:48
Innen tudjuk, hogy belenéztek a telefonunkba
2026. március 17. 21:53
Most érhet be Kapu Tibor utazásának újabb gyümölcse
×
×