Karácsony Gergely rablásról beszélt

Karácsony Gergely szerint ez is jogellenes, ahogy a többi, a főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól. Ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. "Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen" - vélekedett.

A főpolgármester kiemelte, "megyünk bele újra a jogi csatába, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyertük, okkal bízunk abban, hogy ezt is megnyerjük majd, és akkor kamatostul kell visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvettek Budapesttől". Karácsony Gergely megjegyezte azt is, hogy

a kormány az iparűzési adó-bevételre hivatkozott, csakhogy az márciusban érkezik be a városhoz, "most tehát olyan bevételből vesznek el, ami nincs".

"Különös fénytörést ad ennek a mai kirablásnak, hogy azon a napon történt, amikor kijött a gyalázatos és szomorú GDP-adat: repülőrajt helyett a földbeálláshoz hasonlít inkább. Azt a szabad szemmel alig látható növekedést pedig például a szolgáltató szektor és a turizmus táplálta, ennek a kettőnek közös vonását pedig úgy hívják: Budapest" - fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy "Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális-szellemi életének szíve, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta".