ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.14
usd:
319.79
bux:
128944.92
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergely rablásról beszélt

Infostart / MTI

A kormány újra "rárabolt" Budapest számlájára, leemeltek róla 11,7 milliárd forintot - írta a főpolgármestere pénteken a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely szerint ez is jogellenes, ahogy a többi, a főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól. Ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. "Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen" - vélekedett.

A főpolgármester kiemelte, "megyünk bele újra a jogi csatába, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyertük, okkal bízunk abban, hogy ezt is megnyerjük majd, és akkor kamatostul kell visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvettek Budapesttől". Karácsony Gergely megjegyezte azt is, hogy

a kormány az iparűzési adó-bevételre hivatkozott, csakhogy az márciusban érkezik be a városhoz, "most tehát olyan bevételből vesznek el, ami nincs".

"Különös fénytörést ad ennek a mai kirablásnak, hogy azon a napon történt, amikor kijött a gyalázatos és szomorú GDP-adat: repülőrajt helyett a földbeálláshoz hasonlít inkább. Azt a szabad szemmel alig látható növekedést pedig például a szolgáltató szektor és a turizmus táplálta, ennek a kettőnek közös vonását pedig úgy hívják: Budapest" - fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy "Budapest a nemzet fővárosa, az ország gazdaságának motorja, kulturális-szellemi életének szíve, ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek találta".

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely rablásról beszélt

budapest

főpolgármester

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében meredeken nő az influenzás betegek száma, ami komoly terhelést ró az alapellátásra. A szakemberek felhívják a figyelmet: az influenza elleni védőoltás a járvány idején is hatékony védelmet nyújthat, különösen a kockázati csoportokba tartozóknak érdemes felvenni.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Újabb 11,7 milliárdot vontak le a fővárosi önkormányzat számlájáról szolidaritási hozzájárulás címén – adott hírt Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook-oldalán. Szerinte az inkasszálás jogellenes, mivel azonnali jogvédelmet kértek a lépés ellen. A történtek arra engednek következtetni, hogy a kormány és a budapesti vezetés közti csörte idén is folytatódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett

Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett

Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Jerome Powell's term as Federal Reserve chairman will end in May - the bank has been under political pressure from the White House about how it sets interest rates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 13:59
Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban
2026. január 30. 13:46
Kiderült a Tisza-politikus eredeti neve
×
×
×
×