Egy földből kiemelkedő szalagos domb lesz a debreceni Természettudományi Múzeum – megtörtént a bemutató

A Debrecenbe tervezett Természettudományi Múzeum a szerződésvéglegesítési fázisban jár, a felelős debreceni vállalat vezetője, Kun Ferenc reményei szerint heteken belül alá is írják a tervezői szerződést, ezt követően készülhetnek az építési engedélyes kiviteli tervek. Maga a most kezdődő tervezői munka körülbelül egy éves lesz, aztán jön maga az építés, tudta meg az InfoRádió Kun Ferenctől.

Az épület teljesen egybeolvad majd a környezetével.

„Egyrészt maga a helyszín is megkívánja ezt, hiszen a Nagyerdőben létesül az épület a DVSC egykori stadionja helyén. Újrahasznosítunk egy meglévő létesítményt. Fontos volt, hogy olyan épület kerüljön ide, ami a természeti értéket saját magában is tudja képviselni, másrészről pedig a Magyar Természettudományi Múzeum kiállítóépületeként is funkciónál. Tehát a neve is magában hordozza a múzeum küldtetését” – egyetelte Kun Ferenc.

Az épület három, egymást középen metsző szalagból áll majd, amely gyakorlatilag egy dombként emelkedik ki, azt formázva nő ki a földből, ezek a szalagok pedig zöld tetőként funkcionálnak, a legfelső szalag pedig gyakorlatilag átjárhatóvá teszi az épületet, fel lehet mászni az épületre, majd a másik oldalán le lehet róla jönni. A tetőre a tervezők őshonos növényeket álmodtak, a tájegységre jellemző virágokat és egyéb zöld felületeket.

Maga az épület több mint 22 ezer négyzetméter hasznos alapterületű lesz.

Most, hogy Cannes-ban is bemutatták a terveket, az egész világ láthatta, ez ugyanis az egyik legnagyobb, ingatlanfejlesztéssel foglalkozó kiállítás, négy napon át, több mint 90 országból 20 ezer feletti résztvevői számmal, legalább 300 kiállító jelenik itt meg.

Jelen vannak rajta:

tervezők

ingatlanfejlesztők

kivitelező cégek

a fő kiállítók – az ingatlanfejlesztéseknek helyt adó helyszínek (városok, országok).

A kiállítnak már állandó résztvevője egy magyar kiállító stand a Nemzeti Befektetős Ügynökség társszervezsével, négy-ötödik éve, így került ki most ennek a fejlesztésnek a bemutatója is.

Debrecen városának is nagy lehetősége ez a szakmai fórum, itt mutathatta be, milyen jövőbeni fejlesztéseket tervez, illetve mi történt meg eddig, hogyan képzeli el a város a fejlődési irányát; ennek kulcseleme a múzeum létesítése, mint ezt Kun Ferenc külön hangsúlyozta.

Maga a múzeum most tehát egy évig „terveződik”, a 2030-as évek legelején adhatják át.