2026. március 18. szerda Ede, Sándor
A Magyar Természettudományi Múzeum tervezett épülete Debrecenben
Nyitókép: EDC-DIF Debrecen

Egy földből kiemelkedő szalagos domb lesz a debreceni Természettudományi Múzeum – megtörtént a bemutató

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A világ legnagyobb ingatlan- és városfejlesztési eseményén, a cannes-i MIPIM-en mutatták be nemzetközi közönség előtt a Debrecenben épülő új Magyar Természettudományi Múzeum kiállítóépületének látványterveit és a komplexumot bemutató videót. Az InfoRádióban Kun Ferenc, a múzeum debreceni épületkomplexumának megvalósításáért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ügyvezetője beszélt a részletekről.

A Debrecenbe tervezett Természettudományi Múzeum a szerződésvéglegesítési fázisban jár, a felelős debreceni vállalat vezetője, Kun Ferenc reményei szerint heteken belül alá is írják a tervezői szerződést, ezt követően készülhetnek az építési engedélyes kiviteli tervek. Maga a most kezdődő tervezői munka körülbelül egy éves lesz, aztán jön maga az építés, tudta meg az InfoRádió Kun Ferenctől.

Az épület teljesen egybeolvad majd a környezetével.

„Egyrészt maga a helyszín is megkívánja ezt, hiszen a Nagyerdőben létesül az épület a DVSC egykori stadionja helyén. Újrahasznosítunk egy meglévő létesítményt. Fontos volt, hogy olyan épület kerüljön ide, ami a természeti értéket saját magában is tudja képviselni, másrészről pedig a Magyar Természettudományi Múzeum kiállítóépületeként is funkciónál. Tehát a neve is magában hordozza a múzeum küldtetését” – egyetelte Kun Ferenc.

Az épület három, egymást középen metsző szalagból áll majd, amely gyakorlatilag egy dombként emelkedik ki, azt formázva nő ki a földből, ezek a szalagok pedig zöld tetőként funkcionálnak, a legfelső szalag pedig gyakorlatilag átjárhatóvá teszi az épületet, fel lehet mászni az épületre, majd a másik oldalán le lehet róla jönni. A tetőre a tervezők őshonos növényeket álmodtak, a tájegységre jellemző virágokat és egyéb zöld felületeket.

Maga az épület több mint 22 ezer négyzetméter hasznos alapterületű lesz.

Most, hogy Cannes-ban is bemutatták a terveket, az egész világ láthatta, ez ugyanis az egyik legnagyobb, ingatlanfejlesztéssel foglalkozó kiállítás, négy napon át, több mint 90 országból 20 ezer feletti résztvevői számmal, legalább 300 kiállító jelenik itt meg.

Jelen vannak rajta:

  • tervezők
  • ingatlanfejlesztők
  • kivitelező cégek
  • a fő kiállítók – az ingatlanfejlesztéseknek helyt adó helyszínek (városok, országok).

A kiállítnak már állandó résztvevője egy magyar kiállító stand a Nemzeti Befektetős Ügynökség társszervezsével, négy-ötödik éve, így került ki most ennek a fejlesztésnek a bemutatója is.

Debrecen városának is nagy lehetősége ez a szakmai fórum, itt mutathatta be, milyen jövőbeni fejlesztéseket tervez, illetve mi történt meg eddig, hogyan képzeli el a város a fejlődési irányát; ennek kulcseleme a múzeum létesítése, mint ezt Kun Ferenc külön hangsúlyozta.

Maga a múzeum most tehát egy évig „terveződik”, a 2030-as évek legelején adhatják át.

debrecen

kun ferenc

magyar természettudományi múzeum

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet
Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Dénes Ferenc Szoboszlai szintlépéséről: két kísértés jön számításba

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Majkopot támadta Ukrajna, elakadtak a béketárgyalások - Szerdai híreink az ukrán frontról, percről percre

Dróntámadás érte Majkopot, Adigeföld székhelyét, Oroszország területén. Moszkva Kurszkot és Odesszát támadta nagy hatótávolságú fegyverekkel. Nagyon úgy fest, hogy az iráni háború miatt a béketárgyalások egyelőre elakadtak - Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy a közel-keleti háború miatt nem tudják folytatni az egyeztetéseket. Az orosz hadsereg közben Kosztyantynivka, Huljajpole és Pokrovszk térségében támad nagy erőkkel. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai fejleményeivel.

Hosszú évek után újranyit a Balaton kedvelt élményfürdője: abszurd titkot rejtenek a medencék

Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő - de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges logisztikai megoldás áll: a Balatonnál ugyanis továbbra sincs termálvíz.

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

