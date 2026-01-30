ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Bombariadó-láncolat hazai iskolákban

Infostart

Hajdúsági és kárpátaljai intézmények is kaptak fenyegető levelet.

Bombariadó volt több Hajdú-Bihar vármegyei iskolában, ezt írja az Index több hajdúsági hírportálra hivatkozva.

Fenyegető levelet kapott a debreceni Szent József Általános Iskola, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium, valamint egy hajdúdorogi és berettyóújfalui iskola is.

A Hajdú Online írt a debreceni Szent József Általános Iskola esetéről, ahol rendőrök és mentők jelentek meg, a diákokat hazaküldték.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központ bombariadójáról számolt be, az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett. Az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént. A szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik. Az érintett épületek átvizsgálása a hatályos protokoll szerint folyamatban van.

A BerettyóHír szerint péntek reggel, Berettyóújfaluban, az Arany János Gimnáziumban is bombariadó volt. A tanulók és a pedagógusok a művelődési házban várják, hogy visszatérhessenek az iskolába.

A Dehír információi szerint a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium is fenyegető levelet kapott.

A rendőrség közleménye szerint „valószínűleg” egy helyről származnak az oktatási intézményeknek küldött elektronikus levelek. Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást, az épületeket átvizsgálják.

Robbanószert, eszközt nem találtak eddig.

Kárpátaljai iskolákba is mentek hasonló tartalmú levelek.

Ismert, 2025. január 23-án 308 magyar iskola kapott bombafenyegetést. A rendőrség akkor egy intézményben sem talált robbanószert. Az akkor küldött fenyegető levél iszlamista szöveget tartalmazott, ezért a nyomozásba az Interpol nemzetközi rendőrség is bekapcsolódott, a tettest azonban nem sikerült előkeríteni. Egy héttel később, 2025. január 31-én országszerte 44 intézmény kapott bombafenyegetést. Az érintett intézményeket kiürítették, de sehol sem találtak robbanóanyagot.

A Btk. szerint a közveszéllyel fenyegetők öt év börtönnel számolhatnak. Abban az esetben viszont, ha a levelüket terrorcselekmény elkövetésével fenyegetésnek minősítik, az elkövetőkre akár nyolc év szabadságvesztést is kiszabhatnak.

